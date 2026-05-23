आजमगढ़ में बिजली कटौती पर JE से मारपीट, जातिसूचक गालियां देने का आरोप; FIR दर्ज
Azamgarh News In Hindi: आरोपियों ने पहले उनका नाम पूछा और जाति की जानकारी होने पर सार्वजनिक रूप से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की. विरोध करने पर हाथ-मुक्कों से मारपीट की गई.
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में बिलरियागंज थाना क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर अवर अभियंता के साथ मारपीट, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है. पीड़ित की तहरीर पर बिलरियागंज पुलिस ने नामजद व अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा एससी/एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
सहदेव राम पुत्र लक्ष्मी राम,जो बिलरियागंज विद्युत उपकेंद्र में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं,ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 20 मई 2026 की रात बिजली कटौती को लेकर उनके मोबाइल पर फोन आया था. अगले दिन 21 मई की सुबह लगभग 9:45 बजे जब वह ड्यूटी पर उपकेंद्र जा रहे थे, तभी साहिल राय पुत्र अजय राय निवासी मठ विशम्भर थाना बिलरियागंज, प्रांजल राय तथा चार अन्य अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली.
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नाम और जाति पूछकर की मारपीट
आरोप है कि आरोपियों ने पहले उनका नाम पूछा और जाति की जानकारी होने पर सार्वजनिक रूप से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की. विरोध करने पर हाथ-मुक्कों से मारपीट की गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और शरीर से खून बहने लगा. पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की. इस मामले में बिलरियागंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.
पुलिस ने शुरू की जांच
इस मामले पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि जेई सहदेव राम द्वारा बिलरियागंज थाने में एक तहरीर दी गई. इसमें बताया गया कि बीती रात क्षेत्र में हुई बिजली कटौती से नाराज कुछ लोगों ने उन पर हमला किया. घटना में 2 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के शामिल होने की बात कही गई है. आरोपियों ने जेई के साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और साथ ही जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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