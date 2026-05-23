रामपुर में ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट, सड़कों पर नहीं होगी नमाज, कुर्बानी को लेकर भी सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश के रामपुर में आगामी 28 मई को मनाए जाने वाले ईद-उल-अजहा (बकरीद) पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है. जिले भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सभी थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं. वहीं विकास भवन सभागार में भी जिला स्तरीय पीस कमेटी बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों, धर्मगुरुओं और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया.

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी. नमाज केवल मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही संपन्न होगी. इसके साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूर्ण रोक रहेगी और खुले में कुर्बानी करने की अनुमति नहीं होगी.

रामपुर में ईद को लेकर सुरक्षा के इंतजाम

ईद के त्योहार को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. जिलेभर में मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा. ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से पूरे जिले की निगरानी की जाएगी. साथ ही पुलिस द्वारा लगातार फ्लैग मार्च भी किया जाएगा.

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पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है. यदि कोई व्यक्ति भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री वायरल करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

वहीं जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. उन्होंने कहा कि कुर्बानी केवल निर्धारित और ढके हुए स्थानों पर ही की जाए, खुले में किसी भी प्रकार की गतिविधि न की जाए.

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही मे साफ कर दिया था कि यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होगी. अगर लोगों की संख्या ज्यादा है तो वो शिफ्ट में नमाज अदा करें. लेकिन, सड़कें चलने के लिए हैं यहां धार्मिक कार्य नहीं हो सकते.

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