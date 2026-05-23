अयोध्या में माता कौशल्या और सुमित्रा कुंड की जमीन पर कब्जे का आरोप, महंत राजू दास ने उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पौराणिक धरोहरों पर अवैध कब्जे का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. माता कौशल्या कुंड और माता सुमित्रा कुंड की जमीनों पर कथित अतिक्रमण को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत और हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट के प्रमुख महंत राजू दास ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

महंत राजू दास का कहना है कि इन पौराणिक कुंडों को कब्जा मुक्त कराने के लिए मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जहां से अतिक्रमण हटाने के आदेश भी जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद जमीनों पर अवैध कब्जे और फर्जी खरीद-फरोख्त का खेल जारी है. जिसके बाद संतों में आक्रोश बढ़ गया है.

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धार्मिक पहचान मिटाने का आरोप

महंत राजू दास ने आरोप लगाया कि माता कौशल्या कुंड और माता सुमित्रा कुंड की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान धीरे-धीरे मिटाई जा रही है. उनका कहना है कि भू-माफिया खाली जमीनों पर फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर लोगों को जमीन बेच रहे हैं. इतना ही नहीं, कुंड परिसर में मौजूद प्राचीन पत्थरों और पुरानी संरचनाओं को भी गायब किया जा रहा है.

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि अयोध्या की धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत को बचाने के लिए तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए. साथ ही बाहर से जमीन खरीदने आने वाले लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की, ताकि वे किसी फर्जीवाड़े या भू-माफियाओं के जाल में न फंसें.

मामले ने पकड़ा तूल

उधर इस मामले में स्थानीय अधिकारियों की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.जबकि यह मामला अब रामनगरी में तूल पकड़ता जा रहा है. इससे पहले भी कई स्थलों को लेकर स्थानीय धर्मगुरु सवाल उठा चुके हैं. लेकिन इस बार फर्जीवाड़े और भूमाफियाओं के खिलाफ धर्मगुरु एक तरफ लामबंद होते दिख रहे हैं. जिसके बाद अब यह मामला पूरी तरह गर्माता नजर आ रहा है.

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