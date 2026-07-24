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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अधिकारियों के काजू बादाम खा रहे हैं सपा नेता', जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर ओवैसी की पार्टी का बयान

'अधिकारियों के काजू बादाम खा रहे हैं सपा नेता', जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर ओवैसी की पार्टी का बयान

UP News: एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है. शादाब चौहान ने कहा कि है कि जौहर यूनिवर्सिटी मामले में भी सपा खानापूर्ति के लिए दिखावा कर रही है.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 24 Jul 2026 03:16 PM (IST)
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यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Election 2027) को लेकर तमाम सियासी दल चुनावी रणनीतियों को धार देने में जुट गए है, चुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप और चुनावीं दावों-वादों और घोषणाओं का दौर शुरू हो गया है. यूपी की राजनीति में अपनी साख मजबूत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी जुट गई है. आगामी 25 जुलाई को AIMIM राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की यूपी के मुरादाबाद में बड़ी जनसभा आयोजित होने जा रही है.

यूपी AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने मुरादाबाद में 25 जुलाई को होने वाली असदुद्दीन ओवैसी की सभा के संबंध में जानकारी दी. यूपी AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा के लिए तमाम तैयारी पूरी की जा रही हैं. जामा मस्जिद पार्क में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है.

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कई बड़े नेता AIMIM का थामेंगे दामन

एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि कई बड़े चेहरे शनिवार को मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी के हाथों पर AIMIM में शामिल होंगे. उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेताओं का लगातार अपमान हो रहा है, उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है.

जौहर यूनिवर्सिटी मामले में सपा पर साधा निशाना

एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने जौहर यूनिवर्सिटी मामले में भी समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है. शादाब चौहान ने कहा कि है कि जौहर यूनिवर्सिटी मामले में भी समाजवादी पार्टी खानापूर्ति के लिए दिखावा कर रही है, उसके नेता उन अधिकारियों के काजू बादाम खा रहे हैं जो जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ना चाहते हैं.

मैनपुरी से डॉ. एसटी हसन को चुनाव लड़ा सकती है सपा- शादाब चौहान

शादाब चौहान ने समाजवादी पार्टी पूछा है कि, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम बहुल सीट मुरादाबाद से रुचि वीरा को चुनाव लड़ाया तो क्या सपा डॉ. एसटी हसन को मैनपुरी से चुनाव लड़ा सकती है? उन्होंने कहा कि सैफई परिवार का कोई नेता जौहर यूनिवर्सिटी आने वाले सपा के प्रतिनिधि मण्डल में शामिल क्यों नहीं है. 

यूपी की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान

उन्होंने कहा कि AIMIM यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हम इस कोशिश में हैं कि यूपी में दलित मुस्लिम समीकरण बने और इसके लिए गठबंधन की कोशिश हमारा पार्टी नेतृत्व कर रहा है.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 24 Jul 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Moradabad News UP NEWS AIMIM UP POLITICS
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