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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा में वन्यजीव तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 10 तेंदुओं की खाल की बरामद

आगरा में वन्यजीव तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 10 तेंदुओं की खाल की बरामद

Agra News: शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी हरियाणा और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. बरामदगी के बाद वन विभाग ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

Written By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा |  Updated at : 24 Jul 2026 02:35 PM (IST)
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आगरा में वन विभाग-पुलिस और वाइल्डलाइफ एसओएस की संयुक्त टीम ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तेंदुओं की खाल की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई थाना सैंया क्षेत्र में स्थित एक ढाबे पर की गई, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर टीम ने छापा मारा. 

बताया गया कि गिरोह के सदस्य कार से सफर कर रहे थे और खाना खाने के लिए ढाबे पर रुके थे. इसी दौरान टीम ने उन्हें घेर लिया और कार की तलाशी ली. तलाशी के दौरान वाहन से 10 तेंदुओं की खाल बरामद हुई, जिसके बाद चारों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी हरियाणा और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. बरामदगी के बाद वन विभाग ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. इस कार्रवाई को वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है.

नेटवर्क की जानकारी जुटा रही हैं जांच एजेंसियां

पूछताछ में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी कितने समय से वन्यजीवों की तस्करी में शामिल थे और अब तक कितने जानवरों का शिकार कर उनकी खाल की तस्करी कर चुके हैं. जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क के आगे और पीछे जुड़े लोगों की भी जानकारी जुटा रही हैं.

अधिकारियों का मानना है कि यह केवल चार लोगों का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा संगठित गिरोह सक्रिय हो सकता है, जो अलग-अलग राज्यों में वन्यजीवों की अवैध तस्करी का काम कर रहा है. इसी कारण आरोपियों के मोबाइल फोन, संपर्कों और उनके आने-जाने के रास्तों की भी जांच की जा रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके और इसमें शामिल अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके.

टीम ने ढाबे पर पहुंचकर संदिग्ध कार की तलाशी ली

इस पूरे मामले में डीएफओ सम्यक कैन ने बताया कि मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर वन विभाग, पुलिस और वाइल्डलाइफ एसओएस की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की. टीम ने ढाबे पर पहुंचकर संदिग्ध कार की तलाशी ली, जिसमें 10 तेंदुओं की खाल बरामद हुई.

वहीं बरामदगी के बाद चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. डीएफओ ने कहा कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही इस तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.

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About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
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Published at : 24 Jul 2026 02:35 PM (IST)
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