'बीबी का नंबर याद था मैं वो भी भूल गया', अखिलेश यादव से फोन की बात के सवाल पर बोले आजम खान

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान कल मंगलवार (23 सितंबर) को सीतपुर जेल से 23 महीने बाद जमानत पर रिहा होकर अपने घर रामपुर पहुंचे. वहीं आज बुधवार (24 सितंबर) को मीडिया से बात करते हुए आजम खान कई सवालों को जवाब दिया है. जब उनसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखलेश यादव ने कभी फोन नहीं किया तो इस सवाल पर आजम खान ने कहा कि आप यकीन करिए मुझे दुनिया में सिर्फ मेरी बीबी का नंबर याद था मैं वो भी भूल गया, मेरे पास फोन ही नहीं था.

वहीं सपा नेता आजम खान ने अखिलेश यादव के सपा सरकार में मुकदमे वापस लेने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं आजम खान ने कहा जहां तक मुकदमों का सवाल है उन मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आज बाहर नहीं दिखता. छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है, एक दिन मैं बेदाग हो जाऊंगा."

इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव ने आपकी रिहाई का स्वागत किया है तो आजम खान ने कहा कि वह मेरी पार्टी के बड़े नेता है मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़प्पन है. जब उनसे पूछा कि पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं और स्थानीय सांसद भी मिलने नहीं आए हैं तो इस पर क्या कहेंगे. इस सवाल पर सपा नेता ने आजम खान ने कहा कि यही कहेंगे कि सब खैरियत से रहें.

आजम खान ने एसटी हसन को कहा लीडर

सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान पर आजम खान ने प्रतिक्रिया दी. सपा नेता एसटी हसन का टिकिट आपने कटवाया वो नाराज हैं, इस पर आजम खान ने कहा कि मैं अपने ही टिकट नहीं दिला पाया. जब उनसे पूछा गया कि क्या आप उन्हें मिलने बुला रहे हैं तो आजम खान ने कहा कि वह हमारे बड़े हैं हमारे लीडर हैं.

