क्या मुनाफे से नहीं बढ़ी महंगाई? GST के नए स्लैब पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा

नवरात्रि के पहले दिन यानी (22 सितंबर) को आमजन और व्‍यापारियों को राहत देने वाला जीएसटी 2.O प्रभावी हो गया है. जीएसटी के नए स्लैब को लेकर अब विपक्ष जमकर हंगामा बरपा रहा है. अब उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीएसटी के नए स्लैब को लेकर सरकार को जमकर सुनाया है. साथ ही सरकार से सवाल भी पूछा है.

जीएसटी के नए स्लैब पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि, क्या मुनाफे से महंगाई नहीं बढ़ी है, क्या भ्रष्टाचार से महंगाई नहीं बढ़ी है? अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला तेज करते हुए कहा कि, अब तक तो आपने लूटा न, इसका मतलब जीएसटी गलत लगाई. सपा चीफ ने कहा कि, जनता को 9-10 साल लगें ये जानने में की रोटी, दूध, जीएसटी है, गरीबों को इतने साल लगे हैं, ये सब जानने में की इन पर जीएसटी लगा है. आपने (सरकार) गरीबों को महंगा दिया है.

भावनाओं ये चला रहे हैं सरकार- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि, ये लोग वो लोग हैं जो प्रचार और इमोशन के माध्यम से सरकार चला रहे हैं. ये भावनाओं से सरकार चला रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोलते हुए कहा कि, मुख्यमंत्री शैम्पू की बोतल दिखा रहे थे कि शैम्पू सस्ता हो गया है, उन्हें शैम्पू की क्या जरूरत है. अखिलेश यादव ने आखिरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहा कि संत लोग बॉडी लोशन नहीं लगाते हैं.

सांसद रवि किशन ने नए जीएसटी स्लैब पर दी प्रतिक्रिया

वहीं गोरखपुर सांसद व फिल्म अभिनेता रवि किशन ने नए जीएसटी स्लैब पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर नवरात्रि के अवसर पर देश बचत उत्सव मना रहा है. कई वस्तुओं पर 28% की जीएसटी 5% हो गई है. शून्य जीएसटी होने से जीवन रक्षक दवाएं सस्ती हुई हैं. बीमा पर जीएसटी शून्य हो गया है.

