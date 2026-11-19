उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में कई दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले. कहीं बीजेपी के उम्मीदवारों ने बड़ी जीत दर्ज की तो कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी ताकत दिखाई. जिले की कुर्सी, रामनगर, बाराबंकी, जैदपुर, दरियाबाद और हैदरगढ़ विधानसभा सीटों के परिणाम भी राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहे.कुर्सी विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. यहां बीजेपी के उम्मीदवार सकेंद्र प्रताप वर्मा ने कुल 1,18,720 वोट हासिल कर जीत दर्ज की. उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राकेश कुमार वर्मा को बेहद करीबी मुकाबले में 217 वोटों से हराया.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए गठबंधन में सीटों के बंटवारे की कवायद के बीच कांग्रेस ने बाराबंकी जिले की छह विधानसभा सीटों में से चार-कुर्सी, जैदपुर, हैदरगढ़ और दरियाबाद-पर दावा किया है. जिले में कांग्रेस की यह मांग कुल सीटों की दो-तिहाई है. हालांकि, 2022 के चुनावी नतीजे पार्टी के सामने चुनौती भी रखते हैं. उस चुनाव में बाराबंकी की छह सीटों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने तीन-तीन सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस का खाता नहीं खुला था. पार्टी का सबसे बेहतर प्रदर्शन जैदपुर में रहा, जहां तनुज पुनिया 28,689 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे.

कुर्सी और रामनगर में बेहद करीबी मुकाबला

2022 के चुनाव में कुर्सी और रामनगर सीट पर जीत-हार का अंतर बेहद कम रहा था. कुर्सी में बीजेपी के सकेंद्र प्रताप वर्मा ने सपा के राकेश कुमार वर्मा को केवल 217 वोटों से हराया था. रामनगर में सपा के फरीद महफूज किदवई ने बीजेपी के शरद कुमार अवस्थी को 261 वोटों से शिकस्त दी. इसके उलट बाराबंकी सदर में सपा के धर्मराज सिंह यादव ने बीजेपी प्रत्याशी को 35,050 वोटों से हराया. जैदपुर में सपा के गौरव कुमार की जीत का अंतर 2,982 वोट रहा.

2022 में छह सीटों का परिणाम

सीट विजेता पार्टी उपविजेता जीत का अंतर

कुर्सी सकेंद्र प्रताप वर्मा बीजेपी राकेश कुमार वर्मा (सपा) 217

रामनगर फरीद महफूज किदवई सपा शरद कुमार अवस्थी (बीजेपी) 261

बाराबंकी धर्मराज सिंह यादव सपा राजकुमारी मौर्य (बीजेपी) 35,050

जैदपुर (SC) गौरव कुमार सपा अंबरीश रावत (बीजेपी) 2,982

दरियाबाद सतीश चंद्र शर्मा बीजेपी अरविंद सिंह गोप (सपा) 32,402

हैदरगढ़ (SC) दिनेश रावत बीजेपी राम मगन (सपा) 25,691

कांग्रेस के लिहाज से जैदपुर सबसे महत्वपूर्ण सीट रही. यहां तनुज पुनिया को 28,689 वोट मिले थे, जबकि बाकी पांच सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा. कुर्सी में कांग्रेस को 2,803, रामनगर में 4,430, बाराबंकी में 4,560, दरियाबाद में 2,301 और हैदरगढ़ में 3,993 वोट मिले थे. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि जैदपुर को छोड़कर अन्य सीटों पर कांग्रेस का जनाधार सीमित रहा.

2022 में दलों का प्रदर्शन

3

बीजेपी

कुर्सी, दरियाबाद, हैदरगढ़

3

सपा

रामनगर, बाराबंकी, जैदपुर

0

कांग्रेस

2022 में कोई सीट नहीं

28,689 वो

कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

जैदपुर में तनुज पुनिया के वोट

कांग्रेस की चार सीटों की मांग ऐसे जिले में है, जहां 2022 में उसका खाता नहीं खुला था. हालांकि, जैदपुर में तनुज पुनिया के प्रदर्शन और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत ने पार्टी के लिए नया राजनीतिक संदर्भ जरूर बनाया है. अब गठबंधन में सीटों की बातचीत के दौरान कांग्रेस को अपने संगठनात्मक आधार और हालिया चुनावी प्रदर्शन को सामने रखना होगा.

दूसरी ओर, सपा और बीजेपी दोनों का जिले में तीन-तीन सीटों का पुराना आधार सीटों के बंटवारे को महत्वपूर्ण बना सकता है. बाराबंकी की छह विधानसभा सीटों के नतीजों में बीजेपी और सपा के बीच बराबरी की राजनीतिक ताकत दिखाई दी. दोनों दलों ने तीन-तीन सीटें जीतीं. रामनगर और कुर्सी में जीत का अंतर क्रमशः 261 और 217 वोट रहा, जबकि जैदपुर में भी मुकाबला करीबी था. कांग्रेस को किसी सीट पर जीत नहीं मिली, लेकिन जैदपुर में तनुज पुनिया का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा. इन नतीजों ने जिले में बहुकोणीय और कड़े चुनावी मुकाबले की तस्वीर पेश की.