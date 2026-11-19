भदोही विधानसभा सीटों की स्थिति को देखने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो भाजपा नीत एनडीए ने एकतरफा जीत दर्ज की थी. कालीन बुनाई (हाथ से बने कालीन और गलीचों) के लिए विश्व प्रसिद्ध भदोही जिले में विधानसभा की तीन सीटें भदोही, ज्ञानपुर और औराई हैं. इस जिले की दो सीटों पर भाजपा गठबंधन और एक सीट पर समाजवादी पार्टी (सपा) का कब्जा है. तो वहीं, मिर्जापुर में कांग्रेस ने पांच विधानसभा सीटों में से तीन-मझवां, मड़िहान और छानबे-पर दावेदारी की है. 2022 में जिले की सभी पांच सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में गई थीं. मझवां में निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद, छानबे में अपना दल (सोनेलाल) के राहुल प्रकाश कोल और मड़िहान में भाजपा के रमाशंकर पटेल ने जीत दर्ज की थी. चुनार और मिर्जापुर सदर सीटें भी भाजपा ने जीती थीं.

चुनावी तस्वीर

- भदोही: 2022 में भाजपा गठबंधन को 2 और सपा को 1 सीट.

- मिर्जापुर: 2022 में भाजपा गठबंधन ने सभी 5 सीटें जीतीं.

- उपचुनाव: 2023 में छानबे में अपना दल (एस) और 2024 में मझवां में भाजपा की जीत.

- कांग्रेस की मांग: दोनों जिलों की 8 सीटों में से 5 पर दावा.

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने सीटों के बंटवारे और चुनावी समीकरणों पर मंथन शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में कांग्रेस ने भदोही जिले की ज्ञानपुर और औराई तथा मिर्जापुर जिले की मझवां, मड़िहान और छानबे विधानसभा सीटों पर दावेदारी की है. दोनों जिलों की कुल आठ विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पांच सीटें मांग रही है. हालांकि, 2022 के चुनाव नतीजे इन सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी के सामने बड़ी चुनौती पेश करते हैं. दोनों जिलों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों का प्रदर्शन मजबूत रहा था.

कांग्रेस की सीटों पर दावेदारी

जिला कुल विधानसभा सीटें कांग्रेस की मांग दावेदारी का हिस्सा

भदोही 3 2 66.7%

मिर्जापुर 5 3 60%

कुल 8 5 62.5%

भदोही: दो सीटों पर कांग्रेस की नजर

कालीन उद्योग के लिए देश-दुनिया में पहचान रखने वाले भदोही जिले में तीन विधानसभा सीटें हैं। 2022 में इनमें से दो पर भाजपा गठबंधन और एक पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। भदोही सीट पर सपा के जाहिद बेग ने भाजपा के रवींद्र त्रिपाठी को 4,885 वोटों से हराया था। ज्ञानपुर में निषाद पार्टी के विपुल दुबे ने सपा के राम किशोर बिंद को 6,231 वोटों से शिकस्त दी थी। वहीं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित औराई सीट पर भाजपा के दीनानाथ भास्कर ने सपा की अंजनी को महज 1,647 वोटों से हराया था। कांग्रेस ने इन्हीं दोनों सीटों-ज्ञानपुर और औराई-पर दावा किया है। औराई में करीबी मुकाबला और ज्ञानपुर में गठबंधन की जीत का अंतर सीटों के चयन को लेकर राजनीतिक चर्चा का आधार बन सकता है।

भदोही: इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है. पिछली बार (2022) यहां से सपा के जाहिद बेग ने भाजपा के रवींद्र त्रिपाठी को 4,885 वोटों के अंतर से हराया था. जाहिद बेग को 1,00,738 मत मिले थे. दूसरे नंबर पर रहे भाजपा के रवींद्र त्रिपाठी को 95,853 वोट मिले थे. इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे बसपा के हरिशंकर चौहान को 40,758 वोट मिले थे.

ज्ञानपुर :- 2022 के चुनाव में इस सीट से भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हुई थी. निषाद पार्टी के प्रत्याशी विपुल दुबे ने सपा के राम किशोर बिंद को 6,231 वोटों के अंतर से हराया था. विपुल दुबे को 73,446 मत मिले थे. दूसरे नंबर पर रहे सपा के राम किशोर बिंद को 67,215 वोट मिले थे. इस सीट पर तीसरे नंबर पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रत्याशी विजय मिश्रा थे. विजय मिश्रा को 34,985 वोट मिले थे.

औराई (सुरक्षित) :- पिछली बार इस सीट को भाजपा ने जीता था. भाजपा के दीनानाथ भास्कर ने सपा उम्मीदवार अंजनी को 1,647 वोटों के अंतर से हराया था. दीनानाथ भास्कर को 93,691 मत मिले थे. दूसरे नंबर पर रहीं सपा की अंजनी को 92,044 वोट मिले थे. तीसरे नंबर पर बसपा के कमला शंकर थे. उन्हें 28,413 वोट मिले थे. चौथे नंबर पर कांग्रेस की अंजू कनौजिया थीं. उन्हें 2,694 वोट मिले थे.

2022 में विधानसभा सीटों के नतीजे

विधानसभा सीट 2022 में विजेता दल उपविजेता जीत का अंतर

भदोही सपा भाजपा 4,885

ज्ञानपुर निषाद पार्टी सपा 6,231

औराई (SC) भाजपा सपा 1,647



मिर्जापुर: पांच में से तीन सीटों पर दावा

मिर्जापुर में कांग्रेस ने पांच विधानसभा सीटों में से तीन-मझवां, मड़िहान और छानबे-पर दावेदारी की है। 2022 में जिले की सभी पांच सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में गई थीं। मझवां में निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद, छानबे में अपना दल (सोनेलाल) के राहुल प्रकाश कोल और मड़िहान में भाजपा के रमाशंकर पटेल ने जीत दर्ज की थी। चुनार और मिर्जापुर सदर सीटें भी भाजपा ने जीती थीं।

हालांकि, 2022 के नतीजों के बाद दोनों जिलों में राजनीतिक स्थिति में कुछ बदलाव भी हुए। छानबे में 2023 के उपचुनाव में अपना दल (एस) की रिंकी कोल ने जीत दर्ज की, जबकि मझवां में 2024 के उपचुनाव में भाजपा की शुचिस्मिता मौर्य विजयी रहीं। ये उपचुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव परिणामों से अलग घटनाक्रम हैं।

मिर्जापुर में विधानसभा की पांच सीटें- छानबे, मिर्जापुर सदर, मझवां, चुनाव और मड़िहान हैं. पिछली बार 2022 में यहां भाजपा गठबंधन का दबदबा रहा था. 2022 के चुनाव में मिर्जापुर जिले की एक भी विधानसभा सीट न तो सपा जीत पाई थी और न ही बसपा के खाते में गई थी.

छानबे (सुरक्षित): पिछली बार यहां से भाजपा गठबंधन की जीत हुई थी. 2022 के चुनाव में अपना दल (सोनेलाल) के प्रत्याशी राहुल प्रकाश कोल ने सपा की कीर्ति को 38,113 वोटों से हराया था. 2023 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ तो फिर अपना दल (सोनेलाल) की उम्मीदवार रिंकी कोल ने सपा के किरीट कोल को 9,587 मतों से हराया था. उपचुनाव में रिंकी कोल को 76,203 वोट मिले थे. दूसरे नंबर पर रहे किरिट कोल को 66,616 मत मिले थे.

मिर्जापुर (सदर): 2022 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा के रत्नाकर मिश्रा की जीत हुई थी. रत्नाकर मिश्रा ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कैलाश चौरसिया को 39,876 वोटों से हराया था. भाजपा के रत्नाकर मिश्रा को 118,642 वोट मिले थे. दूसरे नंबर पर रहे कैलाश चौरसिया को 78,766 वोट मिले थे. इस सीट पर तीसरे नंबर पर बसपा के राजेश कुमार पांडेय थे. उनको 19,529 मत मिले थे.

चुनार: पिछली बार यहां से भाजपा उम्मीदवार अनुराग सिंह जीते थे. उन्होंने अपना दल (कमेरावादी) के प्रत्याशी रमाशंकर प्रसाद सिंह को 47,614 वोटों के अंतर से हराया था. भाजपा के अनुराग सिंह को 1,10,980 वोट मिले थे. दूसरे नंबर पर रहे रमाशंकर प्रसाद सिंह को 63,366 वोट मिले थे. इस सीट पर तीसरे नंबर पर बसपा के विजय कुमार (एवी भैया) थे. उनको 29,389 वोट मिले थे.

मड़िहान: 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा का कब्जा हुआ था. भाजपा प्रत्याशी रमाशंकर पटेल ने बसपा के नरेंद्र सिंह कुशवाहा को 62,911 वोटों के बड़े अंतर से हराया था. भाजपा के रमा शंकर पटेल को 105,377 मत मिले थे. दूसरे नंबर पर रहे बसपा के नरेंद्र सिंह कुशवाहा को 42,466 वोट मिले थे. इस सीट पर तीसरे नंबर पर सपा के रविंद्र बहादुर सिंह पटेल 42,007 वोट मिले थे.

मझवां: पिछली बार यहां से निषाद पार्टी के डॉ. विनोद कुमार बिंद ने सपा के रोहित शुक्ला को 33,587 वोटों से हराया था. 2024 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ था. उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी शुचिस्मिता मौर्य ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने सपा की ज्योति बिंद को 4,922 वोटों के अंतर से हराया था. शुचिस्मिता मौर्य को 77,737 वोट मिले थे. दूसरे नंबर पर रहीं सपा की ज्योति बिंद 72,815 वोट मिले थे.

2022 में विधानसभा सीटों के नतीजे

विधानसभा सीट 2022 में विजेता दल उपविजेता जीत का अंतर

छानबे (SC) अपना दल (एस) सपा 38,113

मिर्जापुर सदर भाजपा सपा 39,876

चुनार भाजपा अपना दल (कमेरावादी) 47,614

मड़िहान भाजपा बसपा 62,911

मझवां निषाद पार्टी सपा 33,587

कांग्रेस के सामने चुनौती यह होगी कि वह इन सीटों पर अपनी संगठनात्मक मौजूदगी और पिछले चुनावों में मिले वोटों के आधार पर गठबंधन में जगह बनाए. खासकर मिर्जापुर में, जहां 2022 में गठबंधन ने सभी सीटें जीती थीं, तीन सीटों की मांग पर सहयोगी दलों के साथ बातचीत आसान नहीं दिखती. ऐसे में सीटों का बंटवारा केवल राजनीतिक दावेदारी नहीं, बल्कि पिछले चुनावों के प्रदर्शन और मौजूदा स्थानीय समीकरणों की कसौटी पर तय होगा.

ऐसे में भदोही और मिर्जापुर में कांग्रेस की दावेदारी की असली परीक्षा गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे में होगी. पार्टी को यह साबित करना होगा कि वह इन क्षेत्रों में अपने संगठन और जनाधार के दम पर चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकती है. खासकर मिर्जापुर की तीन सीटों पर दावा करना चुनौतीपूर्ण होगा, जहां 2022 में भाजपा गठबंधन ने सभी सीटें जीती थीं. 2027 में कांग्रेस की रणनीति और सहयोगी दलों के साथ उसकी सौदेबाजी ही तय करेगी कि इन पांच सीटों में से कितनी उसके खाते में आती हैं.