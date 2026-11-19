गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पीडीए रथ यात्रा के दौरान 14 वर्षीय किशोर की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. गोरखपुर एम्स थाना पुलिस ने इस मामले में छह नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मृतक किशोर आर्यवर्धन सिंह श्रीनेत के पिता ओंकार सिंह श्रीनेत की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है. हादसे के बाद से ही परिवार और भाजपा कार्यकर्ता दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे.

दरअसल, बुधवार (18 नवंबर) को गोरखपुर में अखिलेश यादव की पीडीए रथ यात्रा निकाली जा रही थी. इस दौरान उनके स्वागत के लिए जेसीबी से फूल बरसाए जा रहे थे. इसी बीच 14 वर्षीय आर्यवर्धन सिंह श्रीनेत जेसीबी की चपेट में आ गया. गंभीर रूप से घायल किशोर की मौत हो गई. बताया गया कि हादसे के समय वह अपनी बहन को लेने के लिए सड़क पार कर रहा था.

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मृतक के पिता ने दी थी शिकायत

आर्यवर्धन के पिता ओंकार सिंह श्रीनेत ने पुलिस को दी गई शिकायत में हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. उनकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने छह लोगों को नामजद करते हुए 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और हादसे से जुड़े लोगों की भूमिका का पता लगाया जा रहा है.

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था. किशोर की मौत से नाराज परिजनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था. प्रदर्शनकारियों ने अखिलेश यादव और रैली के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

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बताया जा रहा है कि मृतक किशोर के पिता ओंकार सिंह श्रीनेत भाजपा से जुड़े हैं. ऐसे में इस घटना ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है. पुलिस ने हादसे में शामिल जेसीबी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. अब एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी.