समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार को डासना जेल से रिहा कर दिया गया. जिसके बाद वो अपने घर रामपुर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में उनके समर्थन इकट्ठा हो गए और पटाखे फोड़कर उनका जोरदार स्वागत किया. गाजियाबाद की डासना जेल में करीब 17 दिन के बाद वो बाहर आए. आईए आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?

सपा नेता आजम खान ने जेल से बाहर आने के बाद विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर मुर्गी चोरी कराने वाले, भैंस चुराने वाला ईडी का मुजरिम हो सकता है और वो यूनिवर्सिटी बनाता है तो मेरी मालिक से दुआ है कि हर गली में एक मुर्गी चोर पैदा हो ताकि वो यूनिवर्सिटी बना सके. उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए औ कहा कि उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी साख कितनी गिर गई है.

आज़म मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?

- आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो पैन कार्ड मामले में ज़मानत मिलने के बाद 11 महीने बाद 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा हुए थे. लेकिन उनकी आजादी कुछ मिनटों की भी नहीं रही. जेल से रिहा होते ही ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में ले लिया था.

- ईडी ने हिरासत में लेने के बाद अगले दिन 1 नवंबर को ग़ाज़ियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया.

- 5 नवंबर को आजम खान ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत याचिका दाख़िल की लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया. SC ने हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को मामले पर सुनवाई और उसी दिन अंतरिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया.



- 12 नवंबर को समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव, आज़म खान से मिलने डासना जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल प्रशासन पर आज़म खान को परेशान करने का आरोप लगाया.

- 12 नवंबर को ही ईडी को कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए चार दिन की कस्टडी दे दी.

- 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज़म खान की याचिका पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील इमरान उल्लाह ने आज़म खान का पक्ष रखा. कोर्ट में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी अंतरिम ज़मानत मंज़ूर कर ली. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तार पर भी सवाल उठाए.

- 18 नवंबर को सपा नेता आजम खान को डासना जेल से रिहा कर दिया गया. 17 दिन बाद आज़म खान डासना जेल से बाहर आए और रामपुर अपने घर पहुँच गए. इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी. वहीं ईडी ने हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती है.

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