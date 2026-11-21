उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा कांग्रेस गठबंधन की बैठक होने वाली है. हालांकि उससे पहले ही कांग्रेस में टिकट की चाहत रखने वालों ने दावेदारी शुरू कर दी है. पार्टी में संभावित प्रत्याशियों के नामों पर मंथन शुरू हो गया है. दावेदारी पेश करने वालों में सबसे ज्यादा उनके नाम है, जो प्रदेश संगठन की कमान संभाल चुके हैं. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, बृजलाल खाबरी और अजय राय की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है.

अजय लल्लू ने 2022 विधानसभा चुनाव तमकुहीराज विधानसभा सीट से लड़ा था. इस बार वो अपनी सीट बदलकर कुशीनगर की फाजिलनगर से टिकट की दावेदारी कर रहे है. बृजलाल खाबरी जालौन की उरई विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं. इसके साथ ही अजय राय पिंडरा से चुनाव लड़ेंगे कि तैयारी में है.

तीनों नेताओं ने प्रदेश इकाई का किया नेतृत्व

अजय लल्लू पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहने के साथ विधायक भी रह चुके हैं. बृजलाल खाबरी भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. अजय राय पिंडरा से 2012 में विधायक रहे है. 2017 और 2022 में बीजेपी के अवधेश सिंह से हारे थे. तीनों नेता कांग्रेस की प्रदेश इकाई का नेतृत्व कर चुके हैं. अब मिशन-2027 के लिए तीनों नेताओं के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है.

कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वालों में कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और संगठन में सक्रिय रहे नेताओं के नाम भी शामिल है. गाजियाबाद से डॉली शर्मा दो बार लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं. रामपुर की बिलासपुर सीट से संजय कपूर दो बार विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं.

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मथुरा से प्रदीप माथुर चार बार विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता रहे हैं. मांट से श्याम सुंदर शर्मा आठ बार विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं. लखनऊ की बीकेटी सीट से नकुल दुबे पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि लल्लन कुमार प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग में संगठन एवं समन्वय के संयोजक रह चुके हैं.

हरदोई की बिलग्राम-मल्लावां सीट से कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुभाष पाल टिकट के दावेदार हैं. वह 2022 में भी इसी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं. संडीला से प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी भी प्रचार में लगे हैं. वहीं, सीतापुर की बिसवां सीट से कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष प्रियंका गुप्ता दावेदारी कर रही हैं.

नेताओं के बेटे-बेटियों के लिए भी मांगा टिकट

टिकट की दावेदारी में नेताओं के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं. कांग्रेस गठबंधन में टिकट चाहत रखने वालों में सीतापुर से सांसद राकेश राठौर के बेटे रत्नेश राठौर का नाम भी है. रत्नेश राठौर सीतापुर सदर से टिकट मांग रहे है. गोंडा की गौरा सीट से पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह ने अपने बेटे डिंपल के लिए टिकट मांगा है. लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट से पूर्व सांसद रवि वर्मा की बेटी पूर्वी वर्मा का नाम चर्चा में है. बाराबंकी सदर से नईम सिद्दीकी भी दावेदारी कर रहे हैं.

संभावित दावेदारों में प्रयागराज उत्तर से अनुग्रह नारायण सिंह, महोबा की सुरक्षित सीट से गयादीन अनुरागी और वाराणसी कैंट से अनिल श्रीवास्तव का नाम शामिल है. अमेठी की तिलोई से पूर्व MLC दीपक सिंह और सुल्तानपुर की जयसिंहपुर सीट से पूर्व विधायक ओपी सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं. गोरखपुर ग्रामीण से सिद्धार्थ प्रिय श्रीवास्तव और वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह के नाम सामने आए हैं. हरैया से वीरेंद्र पांडेय उर्फ बबलू पांडेय और बलरामपुर की उतरौला सीट से धीरेंद्र प्रताप सिंह भी संभावित दावेदारों में हैं.

सूची तैयार, केंद्रीय नेतृत्व लेगी फैसला

सूत्रों के मुताबिक कई संभावित उम्मीदवार केंद्रीय नेतृत्व को अपना नाम नोट करवा चुके है. कई दावेदार दिल्ली दरबार में हाज़री दे चुके है. प्रदेश स्तर पर भी सूची तैयार हो गई है. गठबंधन की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा. हालांकि आखिर फैसला केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा.