बंगाल की खाड़ी में एक्टिव चक्रवात अकवान की गति धीमी होकर अब उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गई हैं. जिसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा. यूपी में सर्दी और कोहरे के बीच आज 21 नवंबर से मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इस दौरान पूर्वांचल संभाग के कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने का अनुमान हैं. कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है. पश्चिम में मौसम शुष्क रहेगा.

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी आज शनिवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना हैं. सुबह के समय अलग-अलग इलाकों में छिछला से मध्यम कोहरा रह सकता हैं. दिन के समय मौसम सामान्य रहेगा और धूप निकलेगी. कहीं कोई बारिश के आसार नहीं है. लेकिन, पूर्वांचल में मौसम में तेजी से बदलाव आने की संभावना जताई गई हैं.

पूर्वांचल के कई जिलों में बारिश का अलर्ट

पूर्वी संभाग में आज कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है. इस दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं कुछ जगहों पर सुबह के समय छिछला से मध्यम कोहरे का अलर्ट जारी किया है.

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मौसम में ये बदलाव चक्रवात तूफ़ान अकवान की वजह से देखने को मिलेगा. इसके चलते आज सोनभद्र और चंदौली में अनेक जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने का यलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाज़ीपुर, बलिया में कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान हैं. प्रयागराज, जौनपुर, संत रविदास नगर, आजमगढ़, मऊ, कुशीनगर और देवरिया में भी एक या दो जगहों पर बारिश हो सकती है.

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

रविवार 22 नवंबर को भी पूर्वी यूपी में गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान जारी किया गया है जबकि पश्चिम में मौसम शुष्क रहेगा और कुछ जिलों में सुबह के समय बेहद घना कोहरा रहने की संभावना जताई गई है. 26 नवंबर तक यूपी में धुंध और कोहरे का असर जारी रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग के मुातबिक बारिश की वजह से प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. हालांकि न्यूनतम तापमान में अगले दो दिनों में जो डिग्री की बढ़ोतरी होगी. इसके बाद 3-5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने का अनुमान है.