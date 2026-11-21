गोरखपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान 14 साल के किशोर की मौत मामले में पुलिस ने 20 सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को उठाया है. जिन्हें छुड़ाने के लिए सपा नेत्री काजल निषाद एम्स थाने पहुँच गई और पुलिस से रिहा करने की माँग पर अड़ गईं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा. काजल निषाद ने इस दौरान सीएम योगी की मां के निधन पर भी दुख जताया.

ख़बर के मुताबिक़ शुक्रवार शाम क़रीब पाँच बजे सपा नेता काजल निषाद अपने समर्थकों के साथ एम्स थाने पहुंची और 20 सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को छोड़ने की माँग की. जिसके बाद दोनों तरफ से काफी बहस देखने को मिली. पुलिस के आलाधिकारियों से बातचीत में सपा कार्यकर्ताओं को छोड़ने पर सह उन्हें छोड़ने की बात पर सहमति बनी. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा.

गोरखपुर पुलिस पर लगाए आरोप

सपा नेता काजल निषाद ने कहा कि पुलिस ने बिना किसी वजह से सपा कार्यकर्ताओं को उठा लिया और उन्हें लॉकअप में बंद रखा. जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो वो एम्स थाने पहुँच गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि जब सपा कार्यकर्ताओं को उठाया गया तो उन्हें ठीक से कपड़े भी पहनने भी नहीं दिया और ना ही किसी से बात करने दी.

कांग्रेस में टिकट पाने की होड़ तेज, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों समेत दौड़ में शामिल ये नाम

सपा नेता ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के रोड शो में जनसमूह उनड़ पड़ा था जो सीएम योगी आदित्यनाथ से देखा नहीं गया. जब उन्हें कुर्सी खिसकती हुई दिखी तो समझ आ गया कि अब जनता उनसे प्रेम नहीं करती. इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रथ निकल जाने के 20-25 मिनट बाद जो बच्चे की बस टक्कर लगी, जबकि जेसीबी बाद में आई.

'बच्चे की मौत पर ना हो राजनीति'

अखिलेश यादव द्वारा इस घटना के शेयर किए गए वीडियो का ज़िक्र कर काजल निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री मासूम बच्चे की मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं. क्या ये कोई राजनीति करने का विषय है. शोकाकुल परिवार में जाकर शोक संवेदना व्यक्त करिए. किसी परिवार ने अपने कलेजे का टुकड़ा खोया है. यह एक एक्सीडेंट है, उसमें हत्या का मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं.

बीजेपी सांसद रवि किशन पर कसा तंज

गोरखपुर सांसद रवि किशन पर तंज कसते हुए काजल निषाद ने कहा सीएम योगी उनके साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि आपकी बुद्धि और विवेक पर उसका असर दिखता है. रवि किशन ऊलजुलूल बयान के लिए जाने जाते हैं. वह गिद्ध की माफिक मासूम बच्चे की लाश पर राजनीति कर सकते हैं. लेकिन, आप सम्मानित हैं, आदरणीय हैं. लोग आपको गंभीरता से लेते हैं.

सपा नेता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जिन लोगों को उठाया उनमें कुछ बीपी और शुगर के मरीज़ हैं. जब वो पुलिस थाने पहुंची तो उनसे कहा गया कि सपा कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाएगा लेकिन, एक घंटे का कहकर दो-तीन घंटे तक मुझे रोक रखा. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर से थाने जाएंगी.