गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान फूल बरसाने के लिए लाए गए जेसीबी की चपेट में आने से 14 साल के किशोर की मौत हो गई. किशोर भाजपा नेता का पुत्र था, जो छोटी बहन को स्कूल से लेने गया था. इसी दौरान सड़क पार करते समय जेसीबी की चपेट आ गया और उसकी मौत हो गई. इस घटना से ग़ुस्साए परिजनों ने सड़क चक्काजाम कर दिया और जबरदस्त हंगामा किया.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बुधवार को गोरखपुर में रोड शो था. इस दौरान बीजेपी नेता ओंकार सिंह श्रीनेत का 14 साल का बेटा आर्यवर्धन अपनी बहन को लाने गया था, तभी झारखंडी कालोनी के पास अखिलेश यादव के रोड शो में फूल बरसाने के आई जेसीबी की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसे आनन-फ़ानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जेसीबी की चपेट में आने से किशोर की मौत

आर्यवर्धन केंद्रीय विद्यालय में दसवीं का छात्र था और पढ़ाई में बहुत होनहार था. इस घटना से नाराज़ परिजनों ने देर शाम झारखंडी कालोनी के सामने देवरिया रोड फोरलेन पर चक्का जाम कर दिया. जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया.

गुस्साए परिजनों ने किया चक्का जाम

इस दौरान महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव, गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसएसपी डाक्टर कौस्तुभ, एसपी सिटी निमिष पाटिल, सीओ कैंट एएसपी अरुण कुमार एस, एम्स थाने के अलावा कर ने थानों की पुलिस, प्रशासन के अधिकारियों ने परिजनों को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बाद समझा- बुझाकर चक्का जाम खत्म कराया.

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आर्यवर्धन के पिता ओंकार सिंह श्रीनेत ने कहा पीडीए रथ यात्रा के दौरान लगे बुलडोजर की चपेट में आने से हादसे में उनके बेटे की मौत हुई है. उन्होंने कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है. जेसीबी से उनके बेटे की हत्या की गई है. उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत पूरे आयोजक मंडल पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई करने की माँग की.

अखिलेश यादव पर केस दर्ज करने की माँग

परिजनों के साथ चक्का जाम में साथ बैठे झारखंडी कॉलोनी के भाजपा पार्षद रणंजय सिंह जुगनू ने कहा कि अखिलेश यादव के PDA के रोड शो में आए बुलडोजर से किशोर की मौत हो गई. इस मामले में अखिलेश यादव और आयोजक मंडल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए.

गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि जेसीबी से बच्चे की मौत के मामले में चालक और मालिक के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है. परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने भी इसमें संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री राहत को उसे परिजनों को तत्काल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है. पुलिस-प्रशासन उनके साथ खड़ा है. उनकी जो भी मांगे हैं नियमानुसार उन्हें पूरा किया जाएगा.