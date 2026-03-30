हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सपा अपनी ही नीतियों के जाल में फंस...', अखिलेश यादव की दादरी रैली पर बोले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक

'सपा अपनी ही नीतियों के जाल में फंस...', अखिलेश यादव की दादरी रैली पर बोले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक

Ayodhya News In Hindi: अयोध्या पहुंचते ही उन्होंने रामलला के दर्शन और प्रदेश के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया. साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा, खासकर अखिलेश यादव और समजवादी पार्टी पर.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Updated at : 30 Mar 2026 06:15 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सोमवार को अयोध्या दौरे पर पहुंचे, जहां राम कथा पार्क के हेलीपैड पर उनका विमान लैंड हुआ. अयोध्या पहुंचते ही उन्होंने रामलला के दर्शन और प्रदेश के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया. साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा, खासकर अखिलेश यादव और समजवादी पार्टी पर, उन्होंने कहा कि सपा अपनी ही नीतियों के जाल में फंस गयी है.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसके साथ ही राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, साथ ही केरल और कई प्रदेशों में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया. बंगला में घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन किया.

सपा पर सीधा हमला

दादरी में अखिलेश यादव की सभा को लेकर बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सपा अपनी ही नीतियों के जाल में फंस चुकी है. प्रदेश में चार बार सत्ता मिलने के बावजूद जातिवाद, तुष्टिकरण और अराजकता ही देखने को मिली. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ और प्रदेश में गुंडाराज कायम था, जबकि वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और उत्तर प्रदेश अब एक विकसित राज्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

घुसपैठ पर केंद्र सरकार को समर्थन

असम और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे पर भी डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो लोग अवैध रूप से देश में रह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. केरल को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन केरल में कम्युनिस्ट सरकार के कारण लोगों को उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है.

वहीं राहुल गांधी और सबरीमाला गोल्ड केस के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता सनातन संस्कृति की बात करने से बचते हैं और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं.

अयोध्या के लोगों की हर आकांक्षा पूरी

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि अयोध्या धाम आना हर किसी की आस्था से जुड़ा है और वे स्वयं भी लगातार यहां आते रहते हैं. उन्होंने कहा कि अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और यहां चतुर्दिक विकास हो रहा है. आगे कहा कि अयोध्या के लोगों की हर आकांक्षा पूरी हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और प्रभु राम के आशीर्वाद से विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

और पढ़ें

About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 30 Mar 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News Brajesh Pathak UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा अपनी ही नीतियों के जाल में फंस...', अखिलेश यादव की दादरी रैली पर बोले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक
'सपा अपनी ही नीतियों के जाल में फंस...', अखिलेश यादव की दादरी रैली पर बोले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून पुलिस का ऑपरेशन क्रैकडाउन, फर्जी दस्तावेजों पर दून में रह रहीं 3 विदेशी महिलाएं गिरफ्तार
देहरादून पुलिस का ऑपरेशन क्रैकडाउन, फर्जी दस्तावेजों पर दून में रह रहीं 3 विदेशी महिलाएं गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: ऑपरेशन के दौरान शिक्षिका की मौत, परिजनों का हंगामा; डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप
अलीगढ़: ऑपरेशन के दौरान शिक्षिका की मौत, परिजनों का हंगामा; डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर: टॉफी चोरी के आरोप में पिता बना हैवान, 12 साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला
बुलंदशहर: टॉफी चोरी के आरोप में पिता बना हैवान, 12 साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला
Advertisement

वीडियोज

Iran US Israel War: खत्म होगा युद्ध? जंग के बीच Trump का चौंकाने वाला दावा! | Breaking | Netanyahu
Saas Bahu Aur Saazish: क्या सूरज जान पाएगा ईशा के बलिदान का सच? | Pati Brahmchari
Khabar Filmy Hain: नॉर्थ का स्वैग… साउथ का एक्शन… पैन इंडिया की तैयारी | Salmaan Khan | Bollywoood Masala
America Ground Operation: Hormuz के बाद अब होगी खर्ग पर भीषण लड़ाई? | Iran Israel War Update
Iran Israel War Update: हफ्तों तक चलेगा ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन | Donald Trump | Pentagon
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Alireza Tangsiri: ईरान ने कबूली IRGC नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की मौत, इजरायल ने किया था मारने का दावा
ईरान ने कबूली IRGC नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की मौत, इजरायल ने किया था मारने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
टेलीविजन
स्ट्रैपलेस ब्लाउज में दिव्यांका त्रिपाठी की ऑनस्क्रीन बेटी का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज, फैंस बोले- कितनी बड़ी हो गई है
स्ट्रैपलेस ब्लाउज में दिव्यांका त्रिपाठी की ऑनस्क्रीन बेटी का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज, फैंस बोले- कितनी बड़ी हो गई है
क्रिकेट
PSL 'बॉल टेम्परिंग' विवाद में सिर्फ फखर जमान नहीं, हारिस-शाहीन भी बराबर के अपराधी; तीनों को मिलेगी सजा?
PSL 'बॉल टेम्परिंग' विवाद में सिर्फ फखर जमान नहीं, हारिस-शाहीन भी बराबर के अपराधी
राजस्थान
दिल्ली से जयपुर तक बदला मौसम का मिजाज, धूलभरी आंधी के साथ हुई हल्की बारिश
दिल्ली से जयपुर तक बदला मौसम का मिजाज, धूलभरी आंधी के साथ हुई हल्की बारिश
इंडिया
Explained: बीते 3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
जनरल नॉलेज
Helium Gas Crisis: कहां-कहा इस्तेमाल होती है हीलियम गैस, ईरान जंग में कैसे हो रही इसकी कमी?
कहां-कहा इस्तेमाल होती है हीलियम गैस, ईरान जंग में कैसे हो रही इसकी कमी?
ट्रेंडिंग
दिल पे जख्म खाते हैं....सिक्योरिटी गार्ड ने हूबहू नुसरत की आवाज में गाया गाना, वीडियो देख दंग रह गए लोग
दिल पे जख्म खाते हैं....सिक्योरिटी गार्ड ने हूबहू नुसरत की आवाज में गाया गाना, वीडियो देख दंग रह गए लोग
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget