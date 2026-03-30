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उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सोमवार को अयोध्या दौरे पर पहुंचे, जहां राम कथा पार्क के हेलीपैड पर उनका विमान लैंड हुआ. अयोध्या पहुंचते ही उन्होंने रामलला के दर्शन और प्रदेश के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया. साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा, खासकर अखिलेश यादव और समजवादी पार्टी पर, उन्होंने कहा कि सपा अपनी ही नीतियों के जाल में फंस गयी है.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसके साथ ही राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, साथ ही केरल और कई प्रदेशों में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया. बंगला में घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन किया.

सपा पर सीधा हमला

दादरी में अखिलेश यादव की सभा को लेकर बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सपा अपनी ही नीतियों के जाल में फंस चुकी है. प्रदेश में चार बार सत्ता मिलने के बावजूद जातिवाद, तुष्टिकरण और अराजकता ही देखने को मिली. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ और प्रदेश में गुंडाराज कायम था, जबकि वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और उत्तर प्रदेश अब एक विकसित राज्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

घुसपैठ पर केंद्र सरकार को समर्थन

असम और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे पर भी डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो लोग अवैध रूप से देश में रह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. केरल को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन केरल में कम्युनिस्ट सरकार के कारण लोगों को उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है.

वहीं राहुल गांधी और सबरीमाला गोल्ड केस के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता सनातन संस्कृति की बात करने से बचते हैं और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं.

अयोध्या के लोगों की हर आकांक्षा पूरी

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि अयोध्या धाम आना हर किसी की आस्था से जुड़ा है और वे स्वयं भी लगातार यहां आते रहते हैं. उन्होंने कहा कि अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और यहां चतुर्दिक विकास हो रहा है. आगे कहा कि अयोध्या के लोगों की हर आकांक्षा पूरी हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और प्रभु राम के आशीर्वाद से विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.