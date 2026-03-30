PSL 'बॉल टेम्परिंग' विवाद में सिर्फ फखर जमान नहीं, हारिस-शाहीन भी बराबर के अपराधी

इन दिनों खेले जा रहे पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (PSL 2026) से 'बॉल टेम्परिंग' का बड़ा विवाद सामने आया है. इस विवाद में पहले सिर्फ पाक बल्लेबाज फखर जमान का नाम सामने आया, जो टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर्स के लिए खेल रहे हैं. अब इस विवाद में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ का भी नाम निकलकर आया है.

बता दें कि 'बॉल टेम्परिंग' का विवाद टूर्नामेंट के छठे मुकाबले में हुआ, जो 29 मार्च को लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच खेला गया. मैच से वीडियो सामने आया, जिसमें फखर जमान गेंद के साथ छेड़छाड़ करते हुए दिखे. यह वाक्या मैच के आखिरी ओवर से पहले हुआ, जब बैटिंग कर रही कराची को जीत के लिए 14 रनों की दरकार थी.

ओवर से पहले फखर गेंद को लेते हैं और हारिस को दे देते हैं. इस दौरान अंपायर को शक होता है कि गेंद से कुछ छेड़छाड़ हुई है. अंपायर गेंद मांगते हैं और लाहौर कलंदर्स पर 5 रन की पेनाल्टी लगाते हैं. अब कराची की जीत के लिए आखिरी ओवर में 9 रन बाकी रह गए थे. टीम ने यह रन सिर्फ 3 गेंद में ही बना लिए.

Ball tampering in Pakistan Super League 🤡pic.twitter.com/NPFGYoP7Bg — Cricket Central (@CricketCentrl) March 29, 2026

कामरान अकमल ने तीनों को बताया दोषी

पाकिस्तान के एक टीवी पर बात करते हुए पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी बासित अली ने कहा कि फखर का खेल खत्म हो गया, जैसा एविडेंस में दिख रहा है. मुझे लगता है कि उन पर तगड़ा जुर्माना लगेगा.

Basit Ali said, "It's over for Fakhar Zaman. Since the evidence has come out, I'm sure that he'll be fined a huge amount."



Kamran Akmal said, "Not only Fakhar Zaman, captain Shaheen and Haris Rauf are also responsible for this Ball Tampering. They can face a Ban as well." pic.twitter.com/TYWAEEdj97 — Abdullah. (@Abdullahh_56) March 29, 2026

इस मुद्दे पर कामरान अकमल ने अपनी राय रखते हुए कहा, "सिर्फ फखर जमान नहीं, कप्तान शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ भी बॉल टेम्परिंग के अपराधी हैं. उनको भी सजा मिल सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर क्या फैसला होता है और किस पर क्या जुर्माना लगाया जाता है.

लो स्कोरिंग रहा मैच

बात करें मैच की, तो पहले लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम ने 20 ओवर में सिर्फ 128/9 रन बोर्ड पर लगाए. रन चेज के लिए मैदान पर उतरी कराची किंग्स की टीम ने 19.3 ओवर में 4 विकेट बाकी रहते हुए जीत अपने नाम कर ली.

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