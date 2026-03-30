दिल्ली से जयपुर तक बदला मौसम का मिजाज, धूलभरी आंधी के साथ हुई हल्की बारिश
Rain In Dehli: दिल्ली से जयपुर तक धूलभरी आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई. आईएमडी के मुताबिक आने वाले दिनों में राजस्थान के कई शहरों में बूंदाबांदी की संभावना है.
दिल्ल से जयपुर तक सोमवार (30 मार्च) को हल्की बारिश दर्ज की गई. नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित कई इलाकों में सोमवार दोपहर बाद तेज हवाएं चलीं और कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई. वहीं दिल्ली में भी कई इलाकों में हल्की बारिश हुई.
मौसम विज्ञान केंद्र-जयपुर के अनुसार राज्य में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. विभाग ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय है, जिसके असर से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में तेज आंधी और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
वहीं सोमवार (30 मार्च) को दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हुई. मौसम विभाग ने राजधानी के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया. आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में मौसम और खराब हो सकता है.
धूलभरी आंधी के साथ बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के ज़्यादातर हिस्सों में मध्यम धूलभरी आंधी के बाद हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है. इस दौरान हवा की गति 50-70 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जो बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है.
इसके अलावा, शहर के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश या हल्की गरज-चमक वाली बौछारें पड़ने की उम्मीद है, और हवा की गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है.
दिल्ली में कहां कितना रहा तापमान?
सोमवार को दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान लगभग एक जैसा ही रहा. शहर के मुख्य मौसम केंद्र, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पालम में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड पर 19.4 डिग्री सेल्सियस और रिज स्टेशन पर 19.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. विभाग ने बताया कि आयानगर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
राजस्थान के इन शहरों में बारिश का अलर्ट
उधर, मौसम विभाग के अनुसार 31 मार्च को भी शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, एक और दो अप्रैल को कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के आसार हैं जबकि अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.
इसके अलावा तीन से पांच अप्रैल के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है.
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Source: IOCL