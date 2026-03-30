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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबुलंदशहर: टॉफी चोरी के आरोप में पिता बना हैवान, 12 साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला

बुलंदशहर: टॉफी चोरी के आरोप में पिता बना हैवान, 12 साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला

Bulandshahr News In Hindi: बच्ची ने गांव की पड़ोस की एक दुकान से टॉफ़ी का डिब्बा चुरा लिया, जिसकी शिकायत दुकानदार ने पिता से की थी. पिता द्वारा इतनी सी बात पर हत्या से पूरे गांव में सन्नाटा है.

By : अनुभव शर्मा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 30 Mar 2026 05:27 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, यहां के पिता ने अपनी बच्ची को महज टॉफ़ी चोरी के आरोप में डंडे से इतनी बुरी तरह पीटा जिससे उसकी मौत हो गयी. बेटी की हत्या कर आरोपी फरार हो रहा था, लेकिन पत्नी की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि बच्ची ने गांव की पड़ोस की एक दुकान से टॉफ़ी का डिब्बा चुरा लिया, जिसकी शिकायत दुकानदार ने पिता से की थी. पिता द्वारा इतनी सी बात पर हत्या से पूरे गांव में सन्नाटा है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मामला बीती 27 मार्च का है. यहां  थाना नरौरा क्षेत्र के गांव रतनपुर में एक नाबालिग बच्ची ने गांव की ही एक दुकान से टॉफी का डिब्बा चोरी कर लिया. जिसके बाद दूकान ने बच्ची द्वारा टॉफी का डिब्बा चुराने की जानकारी बच्ची के पिता को दी. जिसपर गुस्साए पुष्पेन्द्र ने अपनी 12 वर्षीय पुत्री की डंडे से पिटाई कर दी. पिटाई से बच्ची की मौत हो गई. बच्ची की मौत के बाद आरोपी पुष्पेन्द्र अपनी पत्नी और बच्ची के शव को घर मे ताला लगाकर फरार हो गया था.

मृतक बच्ची की मां ने अपने आरोपी पति पुष्पेन्द्र के खिलाफ बच्ची की हत्या करने की लिखित तहरीर पुलिस को देते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया. पुलिस ने आरोपी पुष्पेन्द्र को आलाकत्ल डंडे सहित उसकी नाबालिग बच्ची की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

एसपी देहात डॉ तेजवीर सिंह ने बताया कि पिता पर बच्ची की हत्या का आरोप है. इस मामले में पत्नी की शिकायत पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है. इस मामले में किसी और की संलिप्तता सामने नहीं आई है.

उधर महज टॉफी चोरी के आरोप में पिता द्वारा बेटी की बेरहमी से हत्या पर हर कोई हैरान है.

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Published at : 30 Mar 2026 05:27 PM (IST)
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Bulandshahr News Murder News UP NEWS
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