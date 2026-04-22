अयोध्या में महीनों से ड्यूटी से गायब 6 रोडवेज कंडक्टर बर्खास्त, विभाग ने सिक्योरिटी मनी भी जब्त

अयोध्या में रोडवेज विभाग ने बड़ी सख्ती दिखाते हुए ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 6 परिचालकों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की ओर से की गई है, जहां लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे आउटसोर्स परिचालकों पर गाज गिरी है.

जानकारी के मुताबिक, ये सभी परिचालक अगस्त 2025 से लेकर 14 फरवरी 2026 तक अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे थे. कई मामलों में तो उनकी उपस्थिति पूरी तरह शून्य पाई गई. ऐसे में बसों का संचालन प्रभावित हुआ और यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी. विभाग का कहना है कि लगातार गैरहाजिरी से निगम को आर्थिक नुकसान भी हुआ.

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अधिकारियों ने दिखाया सख्त रुख

इस पूरे मामले में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आदित्य प्रकाश ने सख्त कदम उठाते हुए सभी 6 परिचालकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म करने का आदेश जारी किया. साथ ही उनके नाम डिपो की सूची से भी हटा दिए गए हैं, ताकि भविष्य में उन्हें दोबारा मौका न मिल सके.

विभाग ने जमानत राशि भी की जब्त

कार्रवाई केवल नौकरी खत्म करने तक सीमित नहीं रही. विभाग ने इन परिचालकों की जमा सिक्योरिटी मनी जब्त करने का भी फैसला लिया है. अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम लापरवाही के खिलाफ सख्त संदेश देने के लिए उठाया गया है.

साथ ही यह भी बताया गया कि जब्त की गई राशि को संबंधित फर्म को वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि प्रशासनिक औपचारिकताएं समय पर पूरी हो सकें और आगे की कार्रवाई में कोई देरी न हो.

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रोडवेज विभाग की इस कार्रवाई को साफ संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि जो कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, उनके खिलाफ इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे. इससे बाकी कर्मचारियों में भी अनुशासन बना रहेगा और बस सेवाएं बेहतर होंगी.