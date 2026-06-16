समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह अयोध्या राम मंदिर दान पात्र की कथित चोरी को लेकर बड़ा बयान दिया हैं. उन्होंने इस मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी टीम पर संदेह जताया और कहा कि एसआईटी जांच सरकार की होती है. इससे कुछ नहीं निकलेगा. इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से करवानी चाहिए तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा.

सपा नेता योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर दान पात्र चोरी का कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है बहुत बड़ा मामला है हिंदुओं और लोगों के अस्मिता को छूने वाला मामला है. मंदिर के दानपात्र में चोरी ये कोई पहली घटना नहीं है. जब से इसकी आधारशिला रखी गई है तब से इसमें चोरी हो रही है.

राम मंदिर के चढ़ावा विवाद पर उठाए सवाल

योगेश प्रताप ने सवाल किया कि हमारी मां-बहनों और श्रद्धालु जिन्होंने अपने जेवरात दान किए उनका कोई हिसाब-किताब है या नहीं? समाजवादी पार्टी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी अपने स्तर से जांच पड़ताल करवाई उसके बाद उन्होंने यह बयान सार्वजनिक किया कि अयोध्या राम मंदिर दान पात्र चोरी हो रही है.

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सपा नता ने कहा कि मां वैष्णो देवी सहित कई मंदिरों में ट्रस्ट बने हैं लेकिन, वहां ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं. सबसे बड़ी कमी अयोध्या राम मंदिर में ट्रस्ट की है कि वहां पर ट्रस्ट केवल RSS के हवाले है. राम मंदिर ट्रस्ट में केवल RSS के लोग हैं और अन्य किसी लोगों को शामिल नहीं किया गया है.

विनय कटियार के बयान का किया समर्थन

पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने विनय कटियार के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अब तो आग उनके ही घर में लग चुकी है. लोग एक दूसरे का नाम ले रहे हैं. विनय कटिहार पुराने नेता हैं, मैं उनका बयान सुना है. वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे उन्होंने भी कहा है कि कंपनी प्रकरण है इसमें पूरी जांच होनी चाहिए. देखते हैं कि अब कौन किसका नाम लेता है.

पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने बीजेपी चुटकी लेते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि गरीबी है. गोबर से करोड़ों रुपये निकल रहे हैं. भाजपा सरकार गोमूत्र और गोबर को बढ़ावा देने की बात कर रही थी. कहीं गोबर में कोई यूनिट तो नहीं लगा दिया जहां लगातार पैसे बना रहे हैं.

उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के साथ-साथ देश में भय का माहौल है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, बड़े-बड़े अफसर, बड़े-बड़े नेता आज भयभीत हैं. बंगाल में जो भागदौड़ हो रही है क्या ये ममता बनर्जी की नाकामी से हो रहा है. किसकी फाइल नहीं है, अब राजनीति का तरीका बदल चुका है. डराने के लिए पांचों उंगली दिखाई जाती है और नहीं उसके बाद पूरी मुट्ठी दिखाई जाती है.

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