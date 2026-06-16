उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही मौसम फिर से बदलने लगा हैं. बीत दिनों प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हुई आंधी-बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली थी लेकिन, अब प्रदेश में गर्मी की वापसी हो रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में तपिश बढ़ेगी. मौसम विभाग ने बुंदेलखंड के कुछ जिलों में हल्की-फुल्की बारिश की संभावना जताई है लेकिन कोई ख़ास चेतावनी नहीं दी गई है,

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के पश्चिमी संभाग में आज 16 जून को झांसी महोबा और ललितपुर जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना हैं. इन जिलों में तेज हवा के झोंके के साथ आंधी का अनुमान हैं लेकिन, कोई चेतावनी नहीं दी गई है जबकि प्रदेश के बाकी हिस्से में आज मौसम शुष्क ही रहेगा और दिन में धूप निकलेगी. जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी.

लखनऊ में धूप और गर्मी से राहत नहीं

राजधानी लखनऊ में आज दिनभर मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी, दिन के समय में लोगों को तीखी धूप का सामना करना पड़ेगा. लखनऊ के आसपास के जिलों सीतापुर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली कानपुर और उन्नाव में भी मौसम शुष्क बना रहेगा और तेज धूप का दौर जारी रहेगा. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहने के आसार है. अगले एक हफ्ते यहां बारिश के आसार नही हैं.

वहीं पश्चिमी यूपी में नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर में आज सुबह के समय आंशिक तौर पर बादल छाए हैं. कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती हैं लेकिन कोई ख़ास बारिश के आसार नहीं है. इन जिलों में उमस भरी गर्मी रहेगी और अधिकतम तापमान में 36-38 डिग्री के बीच रह सकता है.

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आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

यूपी में 19 जून तक कहीं-कहीं हल्की-फुल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन ज़्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान हैं, जिससे गर्मी और बढ़ेगी. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है. न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री तक की वृद्धि होगी. इसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. यूपी में इस बार मानसून में भी देरी दिख रही हैं. अगले एक हफ्ते में बारिश के कोई ख़ास आसार नहीं है.

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