UP MLC Result 2026: लखनऊ में बढ़े वोट, गोरखपुर में बक्से का सील टूटा? मतगणना के बीच कई शिकायतें

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीटों के लिए मतगणना जारी है. इस बीच शिकायतों का क्रम जारी है. लखनऊ, गोरखपुर और आगरा से अलग-अलग शिकायतें आईं हैं.

लखनऊ में मतगणना के दौरान सपा की एमएलसी प्रत्याशी कांती सिंह की एजेंट ने वोटों की संख्या को लेकर सवाल उठाए. एजेंट ने आरोप लगाया कि पर्चियों में 310 वोट दर्ज हैं, जबकि मतपेटी से 317 वोट निकले. उन्होंने सवाल किया, "ये सात वोट किसके हैं?" एजेंट ने कहा कि कुल मतदान का सही आंकड़ा सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से कुल पड़े वोटों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है. एजेंट के मुताबिक, कोई एक लाख 3 हजार, कोई एक लाख 13 हजार तो कोई एक लाख 19 हजार वोट पड़ने की बात कह रहा है. उन्होंने कहा कि सही आंकड़ा मिलने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी.

गोरखपुर, आगरा में भी लगे आरोप

लखनऊ में ही स्नातक निर्दलीय प्रत्याशी स्मिता मिश्र ने हंगामा किया. प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान बंडल बनाने की प्रक्रिया में बैलेट पेपर खुले हुए आ रहे हैं. उन्होंने मतगणना स्थल के अंदर धांधली होने का आरोप भी लगाया. स्मिता मिश्र का कहना है कि उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे नाराज होकर उन्होंने रोष जताया.

गोरखपुर में गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन 2026 की मतगणना से पहले वोटों के बंडल बनाने का काम शुरू हो गया है. इसी बीच निर्दलीय प्रत्याशी अजय सिंह ने दावा किया कि स्ट्रांग रूम से एक बक्सा बिना सील के मिला है. उनके मुताबिक, स्ट्रांग रूम से बाहर आने के बाद पता चला कि बनकटा की मतपेटी सील नहीं थी. इस मामले को लेकर अधिकारियों और प्रत्याशियों के बीच बातचीत जारी है. फिलहाल, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

आगरा खंड स्नातक निर्वाचन की मतगणना के दौरान समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी शशांक यादव को मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिए जाने की शिकायत की है. सपा ने चुनाव आयोग से मामले का संज्ञान लेने और तत्काल जांच कराने की मांग की है. पार्टी ने आयोग से प्रत्याशी को नियमानुसार मतगणना केंद्र में प्रवेश दिलाने के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना सुनिश्चित करने की अपील की है.