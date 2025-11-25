राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले- 'दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा...'

अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर आज धर्म ध्वज की स्थापना होनी है. इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई हैं. सपा अध्यक्ष ने कहा कि जब उनके द्वारा इटावा में बनाए जा रहे श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण संपन्न हो जाएगा तब वो दूसरे मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूरा करेंगे.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना राम मंदिर का जिक्र किए बताया कि जब इटावा में श्री केदारेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तो वो अन्य मंदिरों के दर्शन करने भी जाएंगे. हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में किसी खास मंदिर के नाम का जिक्र नहीं किया है.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही ये बात

अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है. ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन ‘श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर’ के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे.'

आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरनेवाली ऊर्जा का ही नाम है. दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है. सच तो ये है कि हम सब तो ईश्वर के बनाएं मार्ग पर बस चलकर जाते हैं. आस्थावान रहें, सकारात्मक रहें!

केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर निर्माण

बता दें कि इटावा में 'श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर' का निर्माण उत्तराखंड स्थित केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर हो रहा है. ये मंदिर सपा नेता अखिलेश यादव की ओर से बनवाया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 50 करोड़ बताई जा रही है. इस मंदिर का निर्माण 2021 में शुरू हुआ था. अगले साल 2026 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है.

बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज तक अयोध्या राम मंदिर के दर्शनों के लिए नहीं गए हैं. साल 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में सपा अध्यक्ष को न्योता दिया गया था लेकिन, तब भी उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी. हालांकि वो कई बार कह चुके हैं कि सही समय पर वो अयोध्या जाएंगे.

