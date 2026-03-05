मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज (5 फरवरी 2026) भारत और इंग्लैंड के बीच टी-20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है. इस अहम मैच को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है. क्रिकेट प्रेमी टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ कर रहे हैं और हर कोई चाहता है कि भारतीय टीम इंग्लैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करे. इसी बीच धर्मनगरी अयोध्या में भी टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है.

सेमीफाइनल मैच में भारत की जीत के लिए साधु-संतों ने किया हवन

भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या में इस बड़े मुकाबले से पहले साधु-संतों ने भारतीय टीम की विजय के लिए विशेष पूजा-अर्चना और हवन शुरू किया. अयोध्या के विश्व विजय विराट मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान के समक्ष आहुतियां दी गईं. हवन के दौरान बगलामुखी माता और हनुमान जी के महा-मंत्रों का जाप किया गया. साधु-संतों ने भगवान से प्रार्थना की कि भारतीय टीम आज के सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करे और जीत हासिल कर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करे.

हवन और पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे, जिन्होंने टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की. मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रों की गूंज और भक्ति का माहौल देखने को मिला. संत-महात्माओं ने कहा कि पूरे विधि-विधान के साथ यह धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है, ताकि टीम इंडिया को ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त हो और देश का नाम रोशन हो.

खेल में मेहनत के साथ-साथ भगवान का आशीर्वाद भी महत्वपूर्ण

साधु-संतों का मानना है कि खेल में मेहनत और प्रतिभा के साथ-साथ भगवान का आशीर्वाद भी महत्वपूर्ण होता है. इसलिए उन्होंने विशेष रूप से यह हवन आयोजित किया है. उनका कहना है कि भारतीय टीम के खिलाड़ी देश की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनकी जीत से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ जाएगी.

आज शाम होने वाले इस बड़े मुकाबले को लेकर देशभर में जबरदस्त उत्साह है. क्रिकेट प्रेमियों के साथ-साथ अयोध्या के संत-महात्मा भी भारतीय टीम की जीत के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंचेगी.