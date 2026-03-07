हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: 'आमदनी कम और खर्च ज्यादा...', गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों पर यूपी की गृहिणियों ने क्या कहा?

UP News: 'आमदनी कम और खर्च ज्यादा...', गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों पर यूपी की गृहिणियों ने क्या कहा?

LPG Price Hike: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में दाम 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये की बढ़ोत्तरी की है. इस पर यूपी की महिलाओं की प्रतिक्रिया सामने आई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 07 Mar 2026 12:21 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान और इजरायल युद्ध से मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में दिखाई देने लगा है, ईरान और इजरायल के तनाव के बीच अब भारत में लोगों को महंगाई का झटका लगा है. भारत में घरेलू रसोई गैस की कीमतें में इजाफा हुआ है, इसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा. घरेलू LPG सिलेंडर (14.2KG) की कीमतों में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर में लगभग 115 रुपये का इजाफा हुआ है. एलपीजी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं. 

एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर हर आम और खास पर पड़ा है, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोत्तरी ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है. घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफे पर यूपी के मुरादाबाद की महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बढ़ी हुई कीमतों को अतिरिक्त बोझ बताया है. 

'आमदनी कम और खर्च ज्यादा'

एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतों का असर जनता की जेब पर पड़ रहा है, एलपीजी की बढ़ी कीमतों मुरादाबाद की एक महिला ने कहा कि, "सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. बहुत सारी समस्याएं हैं. आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है..."

'आमदनी से ज्यादा होगा खर्च'

इसी तरह मुरादाबाद की एक अन्य गृहिणी ने एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतों पर कहा कि, "हम सिलेंडर लेने गए थे. 60 रुपये बढ़ गए हैं. अब इससे बहुत परेशानी होगी... महंगाई होगी तो खर्च आमदनी से ज्यादा होगा..." फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे का असर आम और खास आदमी की जेब पर पड़ा है.

आपको बता दें कि,  इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में दाम 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये की बढ़ोत्तरी की है. नई कीमतें आज से ही लागू हो गई है. अब घर के साथ बाहर का खाना भी महंगा पड़ सकता है. कुल मिलाकर एलपीजी की बढ़ी हुई दरों का असर जनता की जेब पर ही पड़ना है.

और पढ़ें
Published at : 07 Mar 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS LPG PRICE HIKE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: 'आमदनी कम और खर्च ज्यादा...', गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों पर यूपी की गृहिणियों ने क्या कहा?
'आमदनी कम और खर्च ज्यादा...', गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों पर यूपी की गृहिणियों ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमत तो अखिलेश यादव ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ, जानें क्या कहा?
गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमत तो अखिलेश यादव ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Hardoi News: हरदोई पेपर कप फैक्ट्री में बड़ा हादसा, मशीन में फंसी मजदूर की गर्दन, मौत
हरदोई पेपर कप फैक्ट्री में बड़ा हादसा, मशीन में फंसी मजदूर की गर्दन, मौत
Advertisement

वीडियोज

Mangal Lakshmi: 😮Adit की घर वापसी! Mangal की बातों को किया अनसुना, Ishana का बना ढाल
Bollywood news: तलाक की खबरों के बीच थलापति विजय का नाम इस हसीना संग अफेयर में आया
Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
विश्व
Pakistan Petrol Price: ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Release: 'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
दिल्ली NCR
Delhi News: उत्तम नगर में होली पर युवक की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने वाहनों को लगाई आग, सड़कों पर प्रदर्शन
दिल्ली: उत्तम नगर में होली पर युवक की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने वाहनों में लगाई आग, सड़कों पर प्रदर्शन
इंडिया
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह शुक्र, शनि और वरुण
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह
जनरल नॉलेज
Women's Day 2026: दुनिया के किन देशों में नहीं मनाया जाता विमेंस डे, आयोजन करने पर मिलती है सजा?
दुनिया के किन देशों में नहीं मनाया जाता विमेंस डे, आयोजन करने पर मिलती है सजा?
ट्रेंडिंग
जन शताब्दी में महिला ने दिखाई दबंगई, टिकट लिया नहीं और TTE पर लगा दिया आरोप, फोटोज वायरल
जन शताब्दी में महिला ने दिखाई दबंगई, टिकट लिया नहीं और TTE पर लगा दिया आरोप, फोटोज वायरल
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget