हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAyodhya News: 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी अयोध्या, रामलला का करेंगी दर्शन, तैयारियां शुरू

Ayodhya News: 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी अयोध्या, रामलला का करेंगी दर्शन, तैयारियां शुरू

Ayodhya News In Hindi: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 19 मार्च को प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से विशेष तैयारियां की गई हैं. वे सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक यहां मौजूद रहेंगी.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 07 Mar 2026 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

राम मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भवन निर्माण समिति की तीन दिवसीय बैठक का दूसरा दिन शनिवार को अयोध्या में जारी रहा. बैठक से पहले भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम जानकारियां साझा कीं.

उन्होंने बताया कि शुक्रवार को हुई बैठक में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. कार्यक्रम की रूपरेखा, मंदिर परिसर के निरीक्षण और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत मंथन किया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला लगभग सुबह 11 बजे राम जन्मभूमि मंदिर परिसर पहुंचेगा और दोपहर करीब 3 बजे तक वहीं मौजूद रहेगा.

अब राम मंदिर में केवल दो निर्माण शेष

नृपेंद्र मिश्रा ने आगे बताया कि राम मंदिर परिसर में अब केवल दो निर्माण कार्य शेष हैं, जिनमें हुतात्मा स्मारक और अस्थायी मंदिर का निर्माण शामिल है. बाकी अधिकांश निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और उन्हें ट्रस्ट को हैंडओवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

रामलला के सूर्य तिलक को लेकर व्यवस्था

उन्होंने कहा कि अब सबसे बड़ी चुनौती मंदिर परिसर के निर्माण कार्यों का संचालन और रखरखाव है. इसी को लेकर बैठक में विस्तृत चर्चा हुई है. विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के साथ तीन से पांच वर्ष तक के मेंटेनेंस से जुड़े अनुबंध किए गए हैं. रामलला के सूर्य तिलक को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है. 

इसके लिए केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च यूनिट और सहयोगी कंपनी ऑप्टिका के साथ 10 वर्षों का अनुबंध किया गया है, ताकि हर साल रामनवमी के अवसर पर सूर्य की किरणों से भगवान रामलला के ललाट पर तिलक की परंपरा बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके.

'मई तक निर्माण कंपनियां समेट लेंगी सामान'

नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लार्सें & टूब्रो और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मई तक राम मंदिर परिसर से अपना काम समेट लेंगी. हालांकि, रखरखाव के लिए कार्यदायी संस्थाओं के तीन से चार विशेषज्ञ अगले दो वर्षों तक परिसर में तैनात रहेंगे.

'भक्तों के लिए बेहतर सुविधा राम मंदिर ट्रस्ट की प्राथमिकता'

उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की प्राथमिकता अब राम भक्तों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. इसमें श्रद्धालुओं के सामान के सुरक्षित रखरखाव, स्वास्थ्य सुविधाओं और शहर में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम के बाद ट्रस्ट ने अनुरोध किया है कि परकोटा सहित परिसर में बने सभी मंदिरों के दर्शन राम भक्तों के लिए उपलब्ध करा दिए जाएं. नई व्यवस्था के तहत एक दिन में लगभग 5,000 श्रद्धालु पास की उपलब्धता के आधार पर परकोटा समेत सभी मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे. 

मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों से राष्ट्रपति करेंगी मुलाकात

राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान प्रशासन की ओर से दर्शन की अलग व्यवस्था की जाएगी. साथ ही मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, जिनसे राष्ट्रपति मुलाकात करेंगी.

और पढ़ें

About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read
Published at : 07 Mar 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News UP NEWS Droupadi Murmu RAM MANDIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya News: 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी अयोध्या, रामलला का करेंगी दर्शन, तैयारियां शुरू
19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी अयोध्या, रामलला का करेंगी दर्शन, तैयारियां शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: 'आमदनी कम और खर्च ज्यादा...', गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों पर यूपी की गृहिणियों ने क्या कहा?
'आमदनी कम और खर्च ज्यादा...', गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों पर यूपी की गृहिणियों ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमत तो अखिलेश यादव ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ, जानें क्या कहा?
गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमत तो अखिलेश यादव ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Lebanon में युद्ध की आग, दुनिया की नजरें टिकीं | Iran-Israel War | America | Trump
Iran Israel War: मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध..भीषण हुई जंग | Khamenei Death | Donald Trump | War
Iran Attack on America: America का तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भारी एयरस्ट्राइक | Donald Trump
Iran Israel War: PAK में पेट्रोल-डीजल की भारी किल्लत..जगह-जगह पेट्रोल पंप बद | Breaking News
Mangal Lakshmi: 😮Adit की घर वापसी! Mangal की बातों को किया अनसुना, Ishana का बना ढाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
विश्व
Pakistan Petrol Price: ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
बॉलीवुड
Friday Box Office: नई फिल्मों पर भारी पड़ी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' की हालत खराब, जानें-फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
नई फिल्मों पर भारी पड़ी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' ने तोड़ा दम, जानें-फ्राइडे कलेक्शन
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
दिल्ली NCR
Delhi News: उत्तम नगर में होली पर युवक की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने वाहनों को लगाई आग, सड़कों पर प्रदर्शन
दिल्ली: उत्तम नगर में होली पर युवक की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने वाहनों में लगाई आग, सड़कों पर प्रदर्शन
इंडिया
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह शुक्र, शनि और वरुण
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह
यूटिलिटी
बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
हेल्थ
पैरों में दिखें ये 7 लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना डैमेज हो जाएगा लिवर
पैरों में दिखें ये 7 लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना डैमेज हो जाएगा लिवर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Embed widget