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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में PPS अधिकारियों को मिला प्रमोशन का तोहफा, डीएसपी से ASP बनाए गए 43 अधिकारी

यूपी में PPS अधिकारियों को मिला प्रमोशन का तोहफा, डीएसपी से ASP बनाए गए 43 अधिकारी

UP Police Officer Promoted: उत्तर प्रदेश में शुक्रवार उत्तर प्रदेश सरकार ने पीपीएस (प्रांतीय पुलिस सेवा) अधिकारियों को प्रमोट किया गया है, जिनमें 43 पुलिस अधिकारियों का नाम शामिल है.

By : विवेक राय | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 20 Mar 2026 10:39 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की अफसरशाही व्यवस्था में शुक्रवार को बड़ा बदलाव किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पीपीएस (प्रांतीय पुलिस सेवा) अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है. शासन की ओर से प्रमोशन पाने वाले पुलिस अधिकारियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, प्रमोशन पाने वालों में प्रदेश भर के कुल 43 पुलिस अधिकारियों का नाम शामिल है.

जानकारी के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने पीपीएस (प्रांतीय पुलिस सेवा) के 43 अधिकारियों को प्रमोशन देते हुए डीएसपी (डिप्टी एसपी) से एएसपी (असिस्टेंट एसपी) बना दिया है. प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों में राजेश कुमार तिवारी, अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव, हीतेंद्र कृष्ण, धर्मेंद्र कुमार यादव, अमित कुमार श्रीवास्तव के साथ दीपक कुमार सिंह नाम शामिल है. 

इन अधिकारियों को मिला प्रमोशन

शासन की ओर से जारी प्रमोशन लिस्ट में एसएन वैभव पांडेय, स्वतंत्र कुमार सिंह, स्नेहा तिवारी, नवीन शुक्ला, पंकज कुमार श्रीवास्तव, हरिराम यादव, प्रेम प्रकाश यादव, देवेंद्र सिंह, वरुण कुमार, तनु उपाध्याय, संजय वर्मा, निष्ठा उपाध्याय, श्रेष्ठा, उदय प्रताप सिंह, अजीत कुमार रजक, गिरीश कुमार सिंह, आलोक प्रसाद, चंद्रकेश सिंह, अभिषेक तिवारी के अलावा पीयूष कान्त राय को डीएसपी से एएसपी बनाया गया है. 

DSP से ASP बनाए गए 43 पुलिस अधिकारी

इस सूची में आलोक सिंह, सतीश चंद्र शुक्ल, वृजनारायण सिंह, ज्ञान प्रकाश राय, अभिनव यादव, अरविंद कुमार वर्मा, श्वेता कुमारी यादव, मोनिका यादव, राम आशीष यादव, समीक्षा यादव, इरफान नासिर खान, ओजस्वी चावला, वंदना शर्मा, सलोनी अग्रवाल, संतोष कुमार सिंह, अभिषेक प्रताप अजेय, अशोक कुमार वर्मा को प्रमोशन मिला है.

प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों में खुशी

फिलहाल, जरूरी खबर यह है कि शुक्रवार का दिन उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है. प्रदेश सरकार की तरफ से जारी प्रमोशन सूची में 43 अधिकारियों का नाम शामिल है. प्रमोशन की खबर से पुलिस महकमें में खुशी और उत्साह का माहौल है. नवरात्रि में प्रमोशन की खबर से पुलिस अधिकारियों में उत्साह का माहौल है.

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Published at : 20 Mar 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
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