उत्तर प्रदेश में अयोध्या जनपद में इस बार राम की नगरी में एक बार फिर दिव्यता और भव्यता के संगम से जगमगाने को तैयार है. 19 अक्टूबर को राम की पैड़ी पर होने वाला दीपोत्सव इस बार पहले से भी अधिक अद्भुत और ऐतिहासिक होने जा रहा है.

दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बुधवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बार किसी भी स्तर पर कोई चूक न हो, क्योंकि दीपोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का उत्सव है.

26 लाख दीपों से जगमग होगी अयोध्या

जयवीर सिंह ने बताया कि इस बार अयोध्या अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ेगी 26 लाख दीपों से सरयू तट और राम की पैड़ी आलोकित होगी, जबकि 2100 अर्चक एक साथ सरयू आरती कर दिव्यता का अद्भुत दृश्य रचेंगे. आकाश में 1100 ड्रोन शो प्रभु श्रीराम की लीलाओं को उजागर करेगा. इसके साथ ही रामायण के सातों कांडों पर आधारित 14 झांकियां सात पर्यटन विभाग की और सात सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की साकेत महाविद्यालय से निकलेंगी, जो अयोध्या को त्रेता युग की यादों में ले जाएंगी.

विश्व स्तरीय शहर बनाना है लक्ष्य

झांकियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी और पूरा नगर दीपों से नहाया नजर आएगा पर्यटन मंत्री ने कहा कि लक्ष्य है अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी के रूप में प्रस्तुत करना. लंका विजय के बाद प्रभु श्रीराम के अयोध्या आगमन का जो दृश्य था, उसी उत्साह और आस्था के वातावरण को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है.

यहां बता दें कि राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या पर्यटन दृष्टि से विश्व की नजर में है. रोजाना के साथ ही यहां प्रमुख त्योहारों पर देश-विदेश से श्रद्धालू पहुंचते हैं. अयोध्या में दीपावली की भव्यता बीते कई सालों में बढ़ी है और इस बार इसका रूप और विशाल होता जा रहा है.