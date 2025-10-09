2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे CM योगी आदित्यनाथ, प्रो. यूपी सिंह को देंगे श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार 9 अक्टूबर को दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं. वह गोरख से पीठ की शैक्षणिक संस्था महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष दिवंगत प्रोफेसर यूपी सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे. कुछ दिन पूर्व उनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया था. गोरखनाथ मंदिर के पर्यटन सुविधा केंद्र में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है. शुक्रवार 10 अक्टूबर को हुए रामगढ़ताल चंपा देवी पार्क के समीप 10 से 18 अक्टूबर तक चलने वाले स्वदेशी मेला का उद्घाटन भी करेंगे.

महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष रहे, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो.यूपी सिंह की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा और ब्रह्मभोज का आयोजन गुरुवार (9 अक्टूबर) को शाम 5:30 बजे से गोरखनाथ मंदिर स्थित पर्यटन सुविधा केंद्र परिसर में होगा. श्रद्धांजलि सभा में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्वर्गीय प्रो. यूपी सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि करने के लिए उपस्थित रहेंगे.

27 सितम्बर को हुआ था निधन

शिक्षाविद की ख्याति वाले सांगठनिक कौशल के धनी प्रो. यूपी सिंह का 27 सितंबर को निधन हो गया था. अध्यापन कार्य में आने के बाद से ही उनका पूरा जीवन गोरक्षपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को समर्पित रहा. वह उन विरले लोगों में शामिल रहे, जिन्हें गोरक्षपीठ के लगातार तीन पीठाधीश्वरों के सानिध्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ. गणित विषय के प्रकांड विद्वान प्रो.सिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में गणित विभाग के अध्यक्ष और पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के कुलपति के रूप में भी सेवाएं दीं थीं.

प्रो. यूपी सिंह 2018 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष बनाए गए और आजीवन इस पद पर दायित्व निर्वहन करते रहे. शिक्षा परिषद द्वारा 2021 में जब महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना की गई तो उन्हें इसका प्रति कुलाधिपति बनाया गया. प्रो. यूपी सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक और विद्या भारती में भी विविध पद दायित्वों का सकुशल निवर्हन किया.

सीएम योगी स्वदेशी मेले का उद्घाटन करेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाले स्वदेशी मेला का उद्घाटन करेंगे. इसकी तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बुधवार को विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 अक्टूबर को चम्पा देवी पार्क के बगल स्थित गोरखपुर महोत्सव स्थल पर मेले का उद्घाटन करेंगे. डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और हर व्यवस्था उच्च स्तर की हो.

जिलाधिकारी ने बताया कि स्वदेशी मेला प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक संचालित होगा. उन्होंने कहा कि यह मेला ‘वोकल फॉर लोकल’ की भावना को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों व उद्यमियों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने निर्देश दिया कि मेला स्थल पर बिजली, पेयजल, सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा और पार्किंग की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए.

डीएम दीपक मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हमारे लिए गर्व का विषय है. मेला ऐसा होना चाहिए कि यह गोरखपुर की पहचान बने और प्रदेश स्तर पर उदाहरण प्रस्तुत करे.

ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी, जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश झा, एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह, एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह, परियोजना निदेशक दीपक कुमार सिंह, सीओ आफिस दीपांशी सिंह राठौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

आयोजनकर्ता जिला उद्योग अधिकारी गौरव मिश्रा ने बताया कि मेले में प्रदेश भर के स्वदेशी उत्पाद, हस्तनिर्मित वस्तुएं, खादी, हैंडलूम, हर्बल उत्पाद, फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ, स्टार्टअप्स और MSME उद्यमियों के स्टॉल लगाए जाएंगे.