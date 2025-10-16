हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदीपोत्सव पर अयोध्या में जगमग होंगे वार्ड, फूलों से सजेंगे मार्ग, सफाई कर्मियों की फौज उतरी

दीपोत्सव पर अयोध्या में जगमग होंगे वार्ड, फूलों से सजेंगे मार्ग, सफाई कर्मियों की फौज उतरी

Ayodhya Deepotsav 2025: दीपोत्सव पर्व की आभा से अयोध्या धाम न केवल दीपों की जगमगाहट से नहाएगी, बल्कि फूलों की सजावट और स्वच्छता के संकल्प से भी आनंदित रहेगी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 16 Oct 2025 09:30 PM (IST)
Preferred Sources

सनातन संस्कृति की पावन नगरी प्रभु श्रीराम के आगमन की खुशी में दीपोत्सव के रंग में सराबोर होने को तैयार है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नौंवे दीपोत्सव को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनाने के लिए नगर निगम ने ऐतिहासिक तैयारियों के साथ उतर रहा है. इस पर्व की आभा से अयोध्या धाम न केवल दीपों की जगमगाहट से नहाएगी, बल्कि फूलों की सजावट और स्वच्छता के संकल्प से भी आनंदित रहेगी. 

19 अक्टूबर को होने वाले इस भव्य आयोजन में नगर निगम ने प्रत्येक वार्ड में दीपों की ज्योति से प्रकाशमान करने का संकल्प लिया है. प्रत्येक पार्षद को अपने-अपने वार्ड में 1500 दीप वितरित करने का दायित्व सौंपा गया है. ये दीप न केवल घरों, बल्कि गुप्तार घाट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी आलोकित करेंगे. 

रामपथ, भक्ति पथ और अन्य प्रमुख मार्गों की रेलिंग फूलों की मालाओं से सजाई जाएगी, जो अयोध्या की शोभा को और निखारेगी. पुष्पों की सुगंध और दीपों की रोशनी से नगरी ऐसी प्रतीत होगी, मानो स्वयं प्रभु श्रीराम के स्वागत में सज-धज कर तैयार हो. 

नगर आयुक्त ने तैयारियों को लेकर दी जानकारी

नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि स्वच्छता के प्रति योगी सरकार का संकल्प इस दीपोत्सव में भी स्पष्ट झलक रहा है. अयोध्या धाम को निर्मल और स्वच्छ रखने के लिए 1500 से अधिक सफाई कर्मियों की फौज उतारी गई है. 54 सुपरवाइजर्स की देखरेख में ये कर्मी दिन-रात मेहनत कर रहे हैं.

संपूर्ण मेला क्षेत्र में चूना छिड़काव, एंटी-लार्वा दवा का उपयोग और फॉगिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि नगरी की पवित्रता और सुंदरता में कोई कमी न रहे. यह स्वच्छता अभियान न केवल अयोध्या के निवासियों, बल्कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक सुखद अनुभव होगा.

एक नजर में जानिए, हुई हैं कितनी भव्य तैयारियां

गुप्तारघाट, वार्ड व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर दीप प्रज्वलन -प्रत्येक वार्ड में पार्षद के नेतृत्व में 1500 दीयों का वितरण व प्रज्वल्लन. गुप्तारघाट पर दीप प्रज्जवलन, रामपथ सहित मुख्य मार्गो के दोनों छोर पर निर्मित रेलिंग पर फूलों की सजावट का कार्य. नगर क्षेत्र में प्रमुख मार्गों एवं चौराहों पर दीप प्रज्जवलन का कार्य,नगर क्षेत्र में प्रतिष्ठान स्वामियों के सहयोग से व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर दीप प्रज्वल्लन.

सफाई व्यवस्था के लिए 1546 कर्मी नियुक्त

अयोध्या धाम क्षेत्र में 24X7 उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था नियमित/आउटसोर्सिंग के अतिरिक्त 1546 कर्मियों को नियोजित किया गया है. रामपथ, धर्मपथ, भक्ति पथ के फुटपाथ / मीडियन की धुलाई एवं साफ-सफाई का कार्य होगा. प्रमुख कार्यक्रम स्थल यथा रामपैड़ी / रामकथा पार्क/घाट सहित समस्त क्षेत्रों में उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था.

श्रद्धालुओं के सम्भावित आगमन के दृष्टिगत अयोध्या धाम के सभी क्षेत्रों में सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयों के अतिरिक्त प्रसाधन हेतु प्रमुख स्थलों पर केयर टेकर के साथ 30 मोबाइल टॉयलेट की स्थापना. रात्रि में कार्यक्रम के उपरान्त घाटों से दीये हटवाये जाने व बालू छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी. इस हेतु 54 सुपरवाइजर की निगरानी में 785 कर्मचारी नियोजित किये जायेंगे. सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में सफाई चूना, एन्टीलार्वा एवं फागिंग की व्यवस्था.

श्रद्धालुओं के लिए पेयजल व्यवस्था

अयोध्या नगर क्षेत्र में लगे 983 इण्डिया मार्का टू हैण्डपम्पों की मरम्मत का कार्य. नगर क्षेत्र में पाइप लाइन लीकेज मरम्मत का कार्य. नलकूपों का संचालन कराते हुए पेयजल व्यवस्था का कार्य. नगर क्षेत्र में 09 अदद ओवर हेड टैंकों से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था का कार्य. नलकूपों पर लगे इलेक्ट्रानिक डोजर के माध्यम से क्लोरीनेशन कराये जाने का कार्य. पेयजल व्यवस्था के लिए नगर क्षेत्र में 30 अदद पानी टैंकर की व्यवस्था. 56 अदद छोटी टंकियों (टीटीएसपी) सफाई कार्य कराते हुए क्लोरीनेशन युक्त पेयजल व्यवस्था. 

15 अदद वाटर कियॉस्क के माध्यम से नगर क्षेत्र वासियों/यात्रियों / श्रद्धालुओं के लिए शीतल शुद्ध पेयजल की व्यवस्था. 90 अदद वाटर कूलर के माध्यम से नगर क्षेत्र वासियों/यात्रियों/श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था. 25 अदद स्मार्ट वाटर कियॉस्क के माध्यम से नगर क्षेत्र वासियों/यात्रियों/श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था. नगर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु जनपद की अन्य नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों से टैंकर की आपूति कर जलापूर्ति की व्यवस्था की जायेगी.

सभी मार्ग किए जा रहे चकाचक

नगर विकास विभाग से महत्वपूर्ण स्थलों पर औद्यानिकी एवं चौराहों पर फूलों की सजावट एवं विभिन्न स्थलों पर चित्रात्मक पेंटिंग आदि कार्य. सम्पूर्ण अयोध्या धाम क्षेत्र में मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं गड्‌ढामुक्त किये जाने की कार्यवाही.सम्पूर्ण अयोध्या धाम क्षेत्र में नालियों/नाली पर पत्थर लगाने व ढकने का कार्य.

सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालयों की रंगाई पुताई का कार्य. अयोध्या धाम के विभिन्न मार्गों / स्थलों पर म्यूरल पेंटिंग का कार्य.सम्पूर्ण अयोध्या धाम क्षेत्र में स्थित मार्गों के किनारे दरेसी एवं घास की कटाई का कार्य.घाटों पर स्थित चेंजिंग रूम की रंगाई पुताई का कार्य.

पथ प्रकाश व्यवस्था

अयोध्या नगर क्षेत्र में स्थापित पोलों पर स्ट्रीप लाइटिंग एवं प्रमुख स्थलों पर अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था. आगामी दीपोत्सव पर्व के दृष्टिगत नगर क्षेत्र के समस्त चौराहों पर लाइटिंग एवं फूलों से सजावट का कार्य. रामपथ पर स्थित भवनों पर स्ट्रिप लाइटिंग व पोलों पर स्ट्रीप लाइटिंग का कार्य.

कुछ अन्य प्रयास

आम जनमानस के सहयोग से वार्डो में अवस्थित मठ/मन्दिरों की सजावट एवं दीप प्रज्वल्लन. परम्परागत रूप से दीपोत्सव में सहभागिता हेतु वार्डो में दीये, बाती एवं तेल का वितरण. निगम क्षेत्र को पॉलीथीन मुक्त रखने एवं सम्पूर्ण कार्यक्रम को जीरो वेस्ट मनाये जाने का आग्रह.

56 घाटों से बनेगा रिकॉर्ड

राम की पैड़ी और 56 घाटों पर 26 लाख 11 हजार 101 दीपों का प्रज्ज्वलन होगा. यह नजारा न केवल आंखों को सुकून देगा, बल्कि आत्मा को भी प्रभु श्रीराम की भक्ति से सराबोर कर देगा. इन दीपों की जगमगाहट अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर और अधिक उज्ज्वल करेगी. 

योगी सरकार का यह दीपोत्सव न केवल धार्मिक उत्साह का प्रतीक है, बल्कि अयोध्या को वैश्विक पर्यटन और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है. इस बार का दीपोत्सव निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा, जब अयोध्या की पावन धरती दीपों की रोशनी और भक्ति की भावना से झूम उठेगी.

Published at : 16 Oct 2025 09:29 PM (IST)
Ayodhya News UP NEWS Deepotsav 2025
