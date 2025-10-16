CM योगी ने संत शिरोमणि साईं चांडूराम जी के किए अंतिम दर्शन, अर्पित की श्रद्धांजलि

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार (16 अक्टूबर 2025) को लखनऊ स्थित शिव शांति आश्रम पहुंचे और आश्रम के पीठाधीश्वर संत शिरोमणि साईं चांडूराम जी के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने संत शिरोमणि के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उपस्थित शोकाकुल श्रद्धालुओं के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर संत शिरोमणि साईं चांडूराम जी के पार्थिव शरीर पर केसरिया अंग वस्त्र ओढ़ाया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया. गौरतलब है कि संत शिरोमणि साईं चांडूराम जी बुधवार को ब्रह्मलीन हो गए थे.

संत शिरोमणि सांईं चांडूराम का निधन अपूर्णीय क्षति - सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए बुधवार को ही अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा था,“सिंधी समाज के प्रमुख धर्मगुरु, पूज्य श्री शांति आश्रम के पीठाधीश्वर, संत शिरोमणि श्री सांईं चांडूराम साहिब जी का निधन अत्यंत दु:खद और आध्यात्मिक समाज की अपूरणीय क्षति है. मेरी संवेदनाएं उनके शोक संतप्त अनुयायियों के साथ हैं. भगवान झूलेलाल से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और अनुयायियों को यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति!”

आश्रम परिसर में मौजूद लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के दौरान आश्रम परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संत शिरोमणि साईं चांडूराम जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की. श्रद्धालुजन और अनुयायी संत शिरोमणि के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने की बात करते दिखे.

आपको बता दें कि, संत शिरोमणि साईं चंडूराम ने अपना जीवन आध्यात्मिक साधना और सेवा के लिए समर्पित कर दिया. वे सिंधी समाज के एक पूजनीय संत थे, जो अपने सरल जीवन, करुणा और प्रेमपूर्ण प्रवचनों के लिए विख्यात थे.

