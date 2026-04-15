Ayodhya News: अयोध्या में तेरहवीं की भोज में खूनी बवाल! मामूली विवाद पर चाकूबाजी, 9 लोग घायल

उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद के कैंट थाना क्षेत्र में तेरहवीं भोज के दौरान मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. देखते ही देखते चाकूबाज़ी शुरू हो गई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में 9 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं. सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने स्थिति काबू की.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि घटना अमे घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. मौके पर तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

क्या है पूरा मामला ?

मामला थाना कैंट क्षेत्र के रेतिया मोहल्ले का है, जहां तेरहवीं भोज के दौरान एक नशे में धुत युवक ने अचानक चाकू से हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि घर के सामने एक छोटी बच्ची को मारने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसा में बदल गया. इस खूनी झड़प में कुल 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, दो महिलाओं को चाकू से गंभीर चोटें आई हैं, जबकि एक युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

इलाके में तनाव व्याप्त

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, वहीं जिला अस्पताल में घायलों के परिजनों की भारी भीड़ जुट गई है. मौके पर पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. जिला अस्पताल में डॉक्टर प्रमोद तिवारी की निगरानी में घायलों का इलाज चल रहा है. डॉक्टर के मुताबिक, सभी की हालत स्थिर है, लेकिन एक लड़की गंभीर रूप से घायल है.

पुलिस ने शुरू की जांच

क्षेत्राधिकार नगर श्रेयश त्रिपाठी ने बताया कि थाना कैंट क्षेत्र में तेरहवीं भोज के दौरान विवाद के बाद चाकूबाज़ी की घटना हुई है, जिसमें 9 लोग घायल हुए हैं. आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.