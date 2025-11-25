अवधेश प्रसाद बोले, 'राम मंदिर ध्वजारोहण का न्योता न देना संकीर्ण सोच', BJP ने क्या कहा?

राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह में सपा के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने न्योता नहीं मिलने का दावा किया. इस पर सपा सांसद का दर्द छलका है. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से आमंत्रित न किए जाने की वजह बताई. उन्होंने कहा कि राम सबके हैं. उनकी लड़ाई निमंत्रण को लेकर नहीं है.

अवधेश प्रसाद ने न्योता न मिलने की बताई ये वजह

सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म एक्स पर इस मामले में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा, "रामलला के दरबार में धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में मुझे न बुलाए जाने का कारण मेरा दलित समाज से होना है." सांसद ने आगे लिखा, "तो यह राम की मर्यादा नहीं, किसी ओर की संकीर्ण सोच का परिचय है."

अवधेश प्रसाद ने ट्वीट में आगे लिखा, "राम सबके हैं. मेरी लड़ाई किसी पद या निमंत्रण की नहीं, सम्मान, बराबरी और संविधान की मर्यादा की है."

निमंत्रण न मिलने पर पहले भी दी ये प्रतिक्रिया

अवधेश प्रसाद ने सोमवार (24 नवंबर) को इस मामले में एक और ट्वीट किया था. जिसमें उन्होंने लिखा था, "मुझे अभी तक राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का न्योता नहीं मिला है. यदि मुझे न्योता मिला तो सारा काम धाम छोड़कर मैं नंगे पैर ही वहां जाऊंगा."

बीजेपी ने क्या कहा?

बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार बताकर खारिज कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तवतव ने आरोपों को महज राजनीतिक बताते हुए कहा, ''आरोप पूरी तरह से तथ्यहीन हैं और अयोध्या के सांसद श्रीमान अवधेश प्रसाद जी की वास्तव में भगवान श्रीराम के प्रति आस्था या भक्ति होती तो वह अयोध्या वासियों के साथ प्रधानमंत्री द्वारा धर्म ध्वजा फहराये जाने के कार्यक्रम में स्वतः शामिल होते.