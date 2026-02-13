यूपी: इच्छाधारी नागिन की सच्चाई आई सामने, बिस्तर पर केंचुली और चूड़ियां छोड़ने का खुला राज

उत्तर प्रदेश के औरैया में बिस्तर पर सांप की केंचुली और चूड़ियां छोड़कर फ़रार हुई युवती रीना ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर सच्चाई बताई है. इस युवती के इच्छाधारी नागिन बनकर ग़ायब होने की अफ़वाह आसपास के इलाके में फैल गई थी, जिसके बाद आसपास के इलाके में दहशत फैल गई. रीना ने अब बताया कि वो नागिन नहीं बनी हैं बल्कि प्रेमी के साथ भाग गई है.

'नागिन' बनकर गायब होने की कहानी बनाने वाली रीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उसने बताया कि वो अपनी मर्जी से घर से भाग गई थी और अब उसने शादी भी कर ली है. रीना ने अपने परिवार से अपील की है कि उसके घर से जाने के लिए किसी को परेशान न किया जाए.

सोशल मीडिया पर बताई 'नागिन' बनने की सच्चाई

रीना का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उसका प्रेमी भी दिखाई दे रहा है. रीना ने कहा कि वो नागिन नहीं बनी है बल्कि अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी. युवती ने प्रेमी को अपनी पति बताया और परिजनों से अपील की कि अब उसके ससुराल पक्ष और पति के खिलाफ कोई मामला न बनाया जाए.

रीना का वीडियो सामने आने के बाद उसके नागिन बनने की अफ़वाह और लोगों में फैले अंधविश्वास की खबरों पर विराम लग गया है. रीना जब घर से गई थी तो अपने बिस्तर में केंचुली छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई थी. जिसके बाद आशंका जताई जा रही थी, कि वो नागिन बन गई है. जाँच में सामने आया है कि वो पहले से ही इंस्टाग्राम पर नागिन गानों की परमानेंट परफॉर्मर थीं.

शादी से बचने के लिए प्रेमी के साथ हुई फ़रार

बता दें कि परिजनों ने रीना की शादी कही और तय कर दी थी, जिसके बाद वो शादी के बचने के लिए ही प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी. रीना के गायब होने के बाद पिता ने अज्ञात के खिलाफ बहला-फुसलाकर बेटी को भगा ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी. यहीं नहीं पुलिस की तीन टीमों का भी मामले की जाँच के लिए गठन किया गया था. पुलिस अब इंस्टाग्राम आईडी के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही हैं.