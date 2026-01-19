एक्सप्लोरर
प्रतीक की तलाक वाली इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपर्णा के भाई का दावा - अकाउंट हैक हुआ
Aparna Bist Pratik Yadav Divorce Newsस्व. मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव से तलाक लेने का ऐलान किया है. हालांकि अपर्णा के भाई ने दावा किया है कि प्रतीक का अकाउंट हैक हो गया है.
उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की. इसमें उन्होंने लिखा कि वह अपर्णा से तलाक लेने वाले हैं. वहीं इस पोस्ट के संदर्भ में अपर्णा के भाई अमन बिष्ट ने कहा है कि प्रतीक ऐसा नहीं लिख सकते. यह अकाउंट हैक हुआ है. हमने रिपोर्ट करा दी है.
