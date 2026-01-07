देहरादून पहुंचते ही उर्मिला सनावर का बड़ा दावा, अंकिता भंडारी केस में हैं अहम सबूत

अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. इस मामले को दोबारा चर्चा में लाने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर सोमवार को देहरादून पहुंचीं. राजधानी पहुंचते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की और मामले से जुड़े कुछ अहम संकेत दिए, जिससे सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है.

देहरादून एयरपोर्ट और उसके बाद शहर में उर्मिला सनावर की मौजूदगी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा. उनके साथ दर्शन भारती भी देहरादून पहुंचे, जिसकी वजह से पूरे घटनाक्रम को लेकर और सवाल खड़े हो गए हैं. मीडिया से बातचीत में उर्मिला सनावर ने कहा कि उनके पास अंकित भंडारी हत्याकांड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सबूत मौजूद हैं, जिन्हें वह सही समय पर जांच एजेंसियों और पुलिस के सामने पेश करेंगी.

अपने ऊपर लगे मुकदमे बताए बेबुनियाद

अभिनेत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वह जांच से भाग नहीं रही हैं, बल्कि सच सामने लाने के उद्देश्य से स्वयं आगे आई हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके ऊपर जो भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और उन्हें साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है.

उर्मिला सनावर ने भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही पुलिस के समक्ष पेश होकर अपने दावों से जुड़े सबूत सौंपेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि अंकित भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई किसी दबाव या डर से नहीं रुकेगी.

राजनीतिक बयानबाजी हुई तेज

अभिनेत्री की देहरादून एंट्री के बाद एक बार फिर अंकित भंडारी हत्याकांड को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और पुलिसिया गतिविधियां तेज हो गई हैं. प्रशासनिक स्तर पर भी पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया में तेजी आ सकती है.

फिलहाल, उर्मिला सनावर के दावों और संभावित सबूतों को लेकर प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों ही नए सवालों के घेरे में आ गई हैं.