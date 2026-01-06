उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की तारीख घोषित, 21 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम, पढ़ें पूरा शेड्यूल

उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद (UBSE) द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. लंबे समय से परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे लाखों छात्र-छात्राओं के लिए यह राहत भरी खबर है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने बोर्ड परीक्षाओं की समय-सारणी घोषित कर दी है. जारी कार्यक्रम के अनुसार, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 21 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 20 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी.

इन परीक्षाओं में प्रदेश भर से दो लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल होंगे. हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं छात्रों के शैक्षणिक जीवन का अहम पड़ाव मानी जाती हैं, क्योंकि इन्हीं परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर उनका आगे की पढ़ाई और करियर तय होता है. परीक्षा तिथियों की घोषणा होते ही विद्यार्थियों और अभिभावकों में तैयारी को लेकर हलचल तेज हो गई है.

सभी जिलों में की जा रही परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू और व्यवस्थित संचालन के लिए विभाग द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं. प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की जा रही है, जहां सुरक्षा और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखा जाएगा. नकल पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सख्त इंतजाम किए जाएंगे और संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.

प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मिली जिम्मेदारियां

उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने, समय पर वितरण और उत्तर पुस्तिकाओं के सुरक्षित संग्रह की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. इसके साथ ही प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो.

डॉ. सती ने परीक्षार्थियों से अपील की कि वे परीक्षा के दौरान तनाव न लें और आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें. उन्होंने कहा कि नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच से ही बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं.

नकल विहीन परीक्षा पर जोर

उत्तराखंड बोर्ड की यह परीक्षा राज्य के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी हुई है. इसे देखते हुए बोर्ड और प्रशासन द्वारा परीक्षाओं को नकल विहीन, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. परीक्षा तिथियों की घोषणा के बाद अब छात्र अपनी अंतिम तैयारी में जुट गए हैं और अच्छे परिणाम की उम्मीद लगाए बैठे हैं.