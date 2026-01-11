अंकिता भंडारी केस: CBI जांच के बीच बुलाया गया उत्तराखंड बंद बेअसर, जनजीवन रहा सामान्य

अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच को लेकर कुछ संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा आहूत उत्तराखंड बंद का प्रदेशभर में कोई खास असर देखने को नहीं मिला. सुबह से ही अधिकांश इलाकों में जनजीवन सामान्य रहा. बाजार खुले रहे और कामकाज सुचारू रूप से चलता रहा.

राजधानी देहरादून सहित हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुड़की और कुमाऊं के कई जिलों में वाहनों की आवाजाही सामान्य रही. कहीं-कहीं कुछ देर के लिए प्रतीकात्मक विरोध जरूर देखने को मिला, लेकिन आम जनता ने बंद से दूरी बनाए रखी.

सरकार सीबीआई जांच के आदेश दे चुकी

सरकार पहले ही अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की संस्तुति कर चुकी है. इसके बावजूद कुछ संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग को लेकर बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन जनता का अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका.

बंद का असर नहीं दिखा

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और रोजमर्रा का कारोबार सामान्य रूप से चलता रहा. परिवहन सेवाएं भी लगभग पूरी तरह चालू रहीं, जिससे आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा. प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया. किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात रहा, हालांकि कहीं से भी कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोई सूचना नहीं मिली.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लगातार हो रहे आंदोलनों से आम जनता अब प्रभावित नहीं हो रही है. सरकार द्वारा पहले ही सीबीआई जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाए जाने के कारण बंद को लेकर लोगों में खास उत्साह नहीं दिखा. कुल मिलाकर, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बुलाया गया उत्तराखंड बंद पूरी तरह विफल साबित हुआ और प्रदेश में जनजीवन सामान्य बना रहा.