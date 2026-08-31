अंकित बालियान के शूटर्स ने कई दिन की रेकी, DGP ने बताया हत्या का मकसद

उत्तर प्रदेश के शामली में चर्चित अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल दो शूटरों मोहित और सुमित को पुलिस ने सोमवार सुबह मुठभेड़ में मार गिराया. इसको लेकर डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि अंकित की हत्या की वजह गोगी गैंग के खिलाफ बनाया गया गाना ही था. आरोपियों ने कई दिन अंकित की रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया था.

डीजीपी ने बताया की अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर पुलिस ने आज अंकित हत्याकांड में शामिल दो हत्यारों को मार गिराया. डीजीपी के मुताबिक पहले आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग, जिसमें दो पुलिस कर्मी घायल हो गए. जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गयी. इनके कब्जे से पिस्टल और काफी मात्रा में कारतूस के खोखे भी बरामद हुए हैं.

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गोगी गैंग की भूमिका आई सामने

डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि हत्याकांड में गोगी गैंग की भूमिका सामने आई है. हत्यारों ने पहले रेकी की उसके बाद उन्हें बाहर से हथियार उपलब्ध करवाए गए थे. सभी आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे, पुलिस टीम लगातार नजर बनाए हुए थी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर उनकी पहचान की.

जांच में सामने आया है कि अंक्ति बाल्यान की हत्या उनके गाने की वजह से हुई है. 2021 में रोहिणी कोर्ट में जितेन्द्र मां की हत्या भी इसी गैंग से जुडी बताई जा रही है. पूरी प्लानिंग के तहत ही हत्या की गयी थी. वहीँ एडीजी लॉ एंड आर्डर अमिताभ यश के मुताबिक हत्याकांड में छह लोग शामिल थे, जिनमें से दो आज मारे गए. जल्द ही बाकी चार को गिरफ्तार किया जाएगा.

संरक्षण देने वालों पर होगा एक्शन

डीजीपी ने बताया कि शूटरों को बाहर से हथियार उपलब्ध करवाए गए थे. जिन्होंने ये सब किया और जो भी इस हत्याकांड की चेन में शामिल हैं उन सभी की भूमिका तय की जाएगी. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यूपी की सीमा से बाहर बैठकर कोई यह न सोचे कि कानून के हाथ नहीं पहुंचेगे. उन्होंने आगे बताया कि केंद्र सरकार की एजेंसियों से भी संपर्क किया जा रहा है. बाकी भी जल्द गिरफ्तार होंगे.

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