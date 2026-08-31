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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअंकित बालियान के शूटर्स ने कई दिन की रेकी, DGP ने बताया हत्या का मकसद

अंकित बालियान के शूटर्स ने कई दिन की रेकी, DGP ने बताया हत्या का मकसद

उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि हत्याकांड में गोगी गैंग की भूमिका सामने आई है. हत्यारों ने पहले रेकी की उसके बाद उन्हें बाहर से हथियार उपलब्ध करवाए गए थे.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 31 Aug 2026 01:41 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के शामली में चर्चित अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल दो शूटरों मोहित और सुमित को पुलिस ने सोमवार सुबह मुठभेड़ में मार गिराया. इसको लेकर डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि अंकित की हत्या की वजह गोगी गैंग के खिलाफ बनाया गया गाना ही था. आरोपियों ने कई दिन अंकित की रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया था.

डीजीपी ने बताया की अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर पुलिस ने आज अंकित हत्याकांड में शामिल दो हत्यारों को मार गिराया. डीजीपी के मुताबिक पहले आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग, जिसमें दो पुलिस कर्मी घायल हो गए. जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गयी. इनके कब्जे से पिस्टल और काफी मात्रा में कारतूस के खोखे भी बरामद हुए हैं.

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गोगी गैंग की भूमिका आई सामने 

डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि हत्याकांड में गोगी गैंग की भूमिका सामने आई है. हत्यारों ने पहले रेकी की उसके बाद उन्हें बाहर से हथियार उपलब्ध करवाए गए थे. सभी आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे, पुलिस टीम लगातार नजर बनाए हुए थी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर उनकी पहचान की.

जांच में सामने आया है कि अंक्ति बाल्यान की हत्या उनके गाने की वजह से हुई है. 2021 में रोहिणी कोर्ट में जितेन्द्र मां की हत्या भी इसी गैंग से जुडी बताई जा रही है. पूरी प्लानिंग के तहत ही हत्या की गयी थी. वहीँ एडीजी लॉ एंड आर्डर अमिताभ यश के मुताबिक हत्याकांड में छह लोग शामिल थे, जिनमें से दो आज मारे गए. जल्द ही बाकी चार को गिरफ्तार किया जाएगा.

संरक्षण देने वालों पर होगा एक्शन 

डीजीपी ने बताया कि शूटरों को बाहर से हथियार उपलब्ध करवाए गए थे. जिन्होंने ये सब किया और जो भी इस हत्याकांड की चेन में शामिल हैं उन सभी की भूमिका तय की जाएगी. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यूपी की सीमा से बाहर बैठकर कोई यह न सोचे कि कानून के हाथ नहीं पहुंचेगे. उन्होंने आगे बताया कि केंद्र सरकार की एजेंसियों से भी संपर्क किया जा रहा है. बाकी भी जल्द गिरफ्तार होंगे.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 01:41 PM (IST)
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