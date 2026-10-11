ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचंद्रशेखर आजाद ने प्रतिभा चक को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, महिला वोटरों पर नजर

चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिभा चक को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, महिला वोटरों पर नजर

आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिभा चक को महिला मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. पार्टी की नजर आगामी विधानसभा चुनावों में महिला वोटरों पर है.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 11 Oct 2026 12:50 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में आगमी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिभा चक को पार्टी के महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है. जिसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गयी है.

चंद्रशेखर लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं. आने वाले दिनों में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा आजाद समाज पार्टी भी दम खम के साथ मजबूत संगठन के दम पर चुनाव में उतरने की तैयारी में है. प्रतिभा चक के जरिए अब प्रदेश महिला मतदाताओं को तेजी से पहुंचने की कोशिश करेंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का सराहनीय कार्य , यूपी में 1549 परियोजनाओं से कम हुआ बाढ़ का खतरा
योगी सरकार का सराहनीय कार्य , यूपी में 1549 परियोजनाओं से कम हुआ बाढ़ का खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर में खौफनाक वारदात, शराब पीने से रोका तो बेटे ने मां को ईंट से मार डाला
फतेहपुर में खौफनाक वारदात, शराब पीने से रोका तो बेटे ने मां को ईंट से मार डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
युवाओं में हार्ट अटैक और लाइफस्टाइल बीमारियों का बढ़ता खतरा, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की खास सलाह
युवाओं में हार्ट अटैक और लाइफस्टाइल बीमारियों का बढ़ता खतरा, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की खास सलाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मंत्री AK शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
यूपी: मंत्री AK शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

यह भी पढ़ें: योगी सरकार का सराहनीय कार्य , यूपी में 1549 परियोजनाओं से कम हुआ बाढ़ का खतरा

विधानसभा प्रभारी की सूची जारी हुई थी

आजाद समाज पार्टी ने बीती 1 अगस्त को विधानसभा के 45 प्रभारियों की सूची जारीकी थी. इसमें एक भी प्रभारी जनरल कैटेगरी का नहीं बनाया गया था. सबसे ज्यादा प्रभारी 18 अनुसूचित जाति से और 16 ओबीसी से 10 मुस्लिम और एक सिख को बनाया गया. संदेश साफ था कि बहुजन लड़ाई को आगे बढ़ाना और बाबा साहेब का संदेश हर वोटर तक पहुंचाना होगा.

प्रभारियों के साथ महिला वोट बैंक पर भी नजर

चंद्रशेखर यूपी चुनाव कें मद्देनजर तेजी से अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं. पहले प्रभारियों की लिस जारी कर वोटरों को पार्टी से जोड़ने की कवायद शुरू की है और अब महिला मोर्चा की टीम का प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर ये साफ कर दिया है कि लड़ाई बड़ी होने वाली है. 

यहां बता दें कि चंद्रशेखर आजाद प्रदेश के अलग-अलग जिलों में रैलियां कर अपने समर्थन में लोगों को जोड़ रहे हैं. इसके साथ ही लगातार संगठन का विस्तार भी कर रहे हैं. हालांकि उनकी पार्टी की आगमी चुनाव अकेले लड़ेगी या किसी गठबंधन के साथ मिलाकर लड़ेगी इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन हां इतना स्पष्ट है कि उनकी पार्टी सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ेगी. खुद चंद्रशेखर लगातार बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को लेकर मुखर रहते हैं.


यह भी पढ़ें: फतेहपुर में खौफनाक वारदात, शराब पीने से रोका तो बेटे ने मां को ईंट से मार डाला

Published at : 11 Oct 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Chandrashekhar Azad UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का सराहनीय कार्य , यूपी में 1549 परियोजनाओं से कम हुआ बाढ़ का खतरा
योगी सरकार का सराहनीय कार्य , यूपी में 1549 परियोजनाओं से कम हुआ बाढ़ का खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर में खौफनाक वारदात, शराब पीने से रोका तो बेटे ने मां को ईंट से मार डाला
फतेहपुर में खौफनाक वारदात, शराब पीने से रोका तो बेटे ने मां को ईंट से मार डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
युवाओं में हार्ट अटैक और लाइफस्टाइल बीमारियों का बढ़ता खतरा, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की खास सलाह
युवाओं में हार्ट अटैक और लाइफस्टाइल बीमारियों का बढ़ता खतरा, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की खास सलाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मंत्री AK शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
यूपी: मंत्री AK शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
Advertisement

वीडियोज

CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
'वोट चोरी' पर सियासत...हल है हिरासत!
सख्ती का असर...'जंतर-मंतर 2.0' बेअसर!
SIR पर लड़ाई...मीर जाफर तक कैसे आई? बड़ा विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चैंबर से हिरासत में लिया, चलती बस में फेंका', SC में प्रोटेस्ट को लेकर सुनवाई, क्या बोले जज
'चैंबर से हिरासत में लिया, चलती बस में फेंका', SC में प्रोटेस्ट को लेकर सुनवाई, क्या बोले जज
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदर्शन की बीच पुलिस का एक्शन, 20 से ज्यादा FIR दर्ज
दिल्ली में प्रदर्शन की बीच पुलिस का एक्शन, 20 से ज्यादा FIR दर्ज
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया को मिल गया अगला वीरेंदर सहवाग, दिग्गज ने खुद बताया नाम
टीम इंडिया को मिल गया अगला वीरेंदर सहवाग, दिग्गज ने खुद बताया नाम
इंडिया
TMC विधायक बिभास सरदार पर हमला, कार शीशे भी तोड़े, किस पर लगा आरोप?
TMC विधायक बिभास सरदार पर हमला, कार शीशे भी तोड़े, किस पर लगा आरोप?
बॉलीवुड
संजय दत्त ने की ‘हनुमान अंश’ की तारीफ, प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर को हर प्रोजेक्ट में साथ देने का किया वादा
संजय दत्त ने की 'हनुमान अंश' की तारीफ, प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर के काम को बताया काबिल-ए-तारीफ
इंडिया
ध्रुव राठी हिरासत से छूटे, CJP प्रोटेस्ट में जाएंगे तो एक्शन लेगी दिल्ली पुलिस
ध्रुव राठी हिरासत से छूटे, CJP प्रोटेस्ट में जाएंगे तो एक्शन लेगी दिल्ली पुलिस
शिक्षा
12वीं तक पढ़ाई पूरी करना लड़कियों के लिए अब भी चुनौती, रिपोर्ट में खुलासा
12वीं तक पढ़ाई पूरी करना लड़कियों के लिए अब भी चुनौती, रिपोर्ट में खुलासा
ऑटो
इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का मौका, Harrier EV पर लाखों की बचत
इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का मौका, Harrier EV पर लाखों की बचत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget