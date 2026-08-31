यूपी चुनाव लड़ेंगे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, बेटा भी दिखाएगा सियासी दमखम

2027 विधानसभा चुनाव में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी ने महराजगंज की फरेंदा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. वहीं अपने बेटे अमनमणि त्रिपाठी को नौतनवा सीट उस चुनाव मैदान में उतारने की बात कही है, जिसे लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है. 20 साल बाद जेल से रिहा हुए अमरमणि त्रिपाठी की सक्रियता से महराजगंज की राजनीति में नए समीकरण बन शुरू हो गए हैं.

रविवार को महराजगंज के फरेंदा की कृष्णा मैरिज हॉल में एक जन संवाद कार्यक्रम किया जहां उन्होंने आम लोगों से मुलाक़ात की और उनके सामने अपनी बात रखी. इस कार्यक्रम में पूर्व विकलांग एवं राज्य मंत्री श्याम नारायण तिवारी भी मौजूद रहे.

2027 के चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान

इस अवसर पर अमरमणि त्रिपाठी ने कहा कि वह हमेशा जनता के बीच रहेंगे. उन्होंने फरेंदा विधानसभा क्षेत्र पर अपना दावा जताते हुए कहा कि यह क्षेत्र पहले भी उनका था और आगे भी रहेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका परिवार तीन पीढ़ियों से जनता की सेवा कर रहा है. उनका परिवार जनता के बीच रहकर राजनीति करता आया है.

फरेंदा विधानसभा से अपने परिवार के पुराने रिश्ते का जिक्र करते हुए अमरमणि त्रिपाठी ने लोगों को आश्वासन दिया कि वे हर सुख-दुख में साथ खड़े रहेंगे. इस दौरान उनके वादों को लेकर उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल दिखा. अमरमणि की वापसी से क्षेत्र की राजनीति में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है.

अमरमणि के बेटे अमनमणि त्रिपाठी ने भी अपने पिता का समर्थन किया और लोगों से उन्हें चुनाव में जीत दिलाने की अपील की. उन्होंने कहा कि मैं यहां अपने पिता के लिए समर्थन मांगने आया हूं ताकि इन बेईमानों पर लगाम लगे.

मधुमिता हत्याकांड में काट चुके हैं सजा

बता दें कि अमरमणि त्रिपाठी यूपी के चर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में 20 साल जेल में रह चुके हैं. बीते दिनों उन्हें अच्छे आचरण के चलते जेल से रिहा कर दिया गया था. जेल से बाहर आने के बाद अब उन्होंने महाराजगंज की राजनीति में फिर से सक्रिय होना शुरू कर दिया है.

एक वक्त था जब उनकी गिनती कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में होती थी लेकिन, कुछ दिन पहले नौतनवा के एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा किया गया जिसमें अमरमणि के कार्यकर्ता द्वारा अमरमणि और अमरमणि जिंदाबाद के नारे लगाए गए इसके बाद राजनीतिक समीकरण 2027 के बदलने की तमाम चर्चाओं राजनीतिक माहौल गर्म कर दिए हैं.

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