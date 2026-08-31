Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव लड़ेंगे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, बेटा भी दिखाएगा सियासी दमखम

यूपी चुनाव लड़ेंगे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, बेटा भी दिखाएगा सियासी दमखम

यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी ने ऐलान किया है कि वो आगामी 2027 का चुनाव महाराजगंज की फरेंदा सीट से लड़ेंगे, जबकि उनके बेटे अमनमणि को नौतनवा सीट से चुनाव लड़ाएंगे.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 31 Aug 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

2027 विधानसभा चुनाव में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी ने महराजगंज की फरेंदा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. वहीं अपने बेटे अमनमणि त्रिपाठी को नौतनवा सीट उस चुनाव मैदान में उतारने की बात कही है, जिसे लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है. 20 साल बाद जेल से रिहा हुए अमरमणि त्रिपाठी की सक्रियता से महराजगंज की राजनीति में नए समीकरण बन शुरू हो गए हैं.

रविवार को महराजगंज के फरेंदा की कृष्णा मैरिज हॉल में एक जन संवाद कार्यक्रम किया जहां उन्होंने आम लोगों से मुलाक़ात की और उनके सामने अपनी बात रखी. इस कार्यक्रम में पूर्व विकलांग एवं राज्य मंत्री श्याम नारायण तिवारी भी मौजूद रहे. 

2027 के चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान

इस अवसर पर अमरमणि त्रिपाठी ने कहा कि वह हमेशा जनता के बीच रहेंगे. उन्होंने फरेंदा विधानसभा क्षेत्र पर अपना दावा जताते हुए कहा कि यह क्षेत्र पहले भी उनका था और आगे भी रहेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका परिवार तीन पीढ़ियों से जनता की सेवा कर रहा है. उनका परिवार जनता के बीच रहकर राजनीति करता आया है. 

फरेंदा विधानसभा से अपने परिवार के पुराने रिश्ते का जिक्र करते हुए अमरमणि त्रिपाठी ने लोगों को आश्वासन दिया कि वे हर सुख-दुख में साथ खड़े रहेंगे. इस दौरान उनके वादों को लेकर उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल दिखा. अमरमणि की वापसी से क्षेत्र की राजनीति में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है. 

अमरमणि के बेटे अमनमणि त्रिपाठी ने भी अपने पिता का समर्थन किया और लोगों से उन्हें चुनाव में जीत दिलाने की अपील की. उन्होंने कहा कि मैं यहां अपने पिता के लिए समर्थन मांगने आया हूं ताकि इन बेईमानों पर लगाम लगे. 

मधुमिता हत्याकांड में काट चुके हैं सजा

बता दें कि अमरमणि त्रिपाठी यूपी के चर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में 20 साल जेल में रह चुके हैं. बीते दिनों उन्हें अच्छे आचरण के चलते जेल से रिहा कर दिया गया था. जेल से बाहर आने के बाद अब उन्होंने महाराजगंज की राजनीति में फिर से सक्रिय होना शुरू कर दिया है. 

एक वक्त था जब उनकी गिनती कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में होती थी लेकिन, कुछ दिन पहले नौतनवा के एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा किया गया जिसमें अमरमणि के कार्यकर्ता द्वारा अमरमणि और अमरमणि जिंदाबाद के नारे लगाए गए इसके बाद राजनीतिक समीकरण 2027 के बदलने की तमाम चर्चाओं राजनीतिक माहौल गर्म कर दिए हैं.

'अंकित के हत्यारे नर्क में', जाट समाज का मुद्दा उठाने पर अखिलेश पर भड़के राजभर

Published at : 31 Aug 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव लड़ेंगे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, बेटा भी दिखाएगा सियासी दमखम
यूपी चुनाव लड़ेंगे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, बेटा भी दिखाएगा सियासी दमखम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'साम, दाम, दंड, भेद...', यूपी में सरकार बनाने के लिए मायावती का साफ संदेश
'साम, दाम, दंड, भेद...', यूपी में सरकार बनाने के लिए मायावती का साफ संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विभाग छीना, स्टूल मिला...' केशव के CM पद पर दावे के बीच कांग्रेस-सपा का रिएक्शन
'विभाग छीना, स्टूल मिला...' केशव के CM पद पर दावे के बीच कांग्रेस-सपा का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में एक ही फंदे पर मिले प्रेमी-प्रेमिका के शव, मचा हड़कंप
आगरा में एक ही फंदे पर मिले प्रेमी-प्रेमिका के शव, मचा हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल की तबाही में टीचर बना 'फरिश्ता', 900 बच्चों को मौत के मुंह से निकाल लाया
नेपाल की तबाही में टीचर बना 'फरिश्ता', 900 बच्चों को मौत के मुंह से निकाल लाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'साम, दाम, दंड, भेद...', यूपी में सरकार बनाने के लिए मायावती का साफ संदेश
'साम, दाम, दंड, भेद...', यूपी में सरकार बनाने के लिए मायावती का साफ संदेश
इंडिया
'जानवरों की चर्बी नहीं, चीन-पाक...' प्लास्टिक नोट के लिए टेंडर की शर्त
'जानवरों की चर्बी नहीं, चीन-पाक...' प्लास्टिक नोट के लिए टेंडर की शर्त
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' पर चली CBFC की कैंची, हटाया गया 35 सेकंड का इंटीमेट सीन, गालियों को किया गया म्यूट
'मिर्जापुर द मूवी' पर चली CBFC की कैंची, हटाया गया 35 सेकंड का इंटीमेट सीन
बॉलीवुड
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख, छलका दर्द
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख
इंडिया
'सच तो यह है कि...', मोहन भागवत के बयान को लेकर ओवैसी अब क्या बोले?
'सच तो यह है कि...', मोहन भागवत के बयान को लेकर ओवैसी अब क्या बोले?
महाराष्ट्र
'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल
'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल
Home Tips
LPG Regulator: LPG सिलेंडर का रेगुलेटर कब बदलना चाहिए? जान लें खतरे के संकेत
LPG सिलेंडर का रेगुलेटर कब बदलना चाहिए? जान लें खतरे के संकेत
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget