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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयुवाओं में हार्ट अटैक और लाइफस्टाइल बीमारियों का बढ़ता खतरा, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की खास सलाह

युवाओं में हार्ट अटैक और लाइफस्टाइल बीमारियों का बढ़ता खतरा, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की खास सलाह

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने युवाओं में हार्ट अटैक और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों पर चिंता जताई. उन्होंने संतुलित खानपान, नियमित व्यायाम और डेंगू-मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता पर जोर दिया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 11 Oct 2026 11:40 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि बदलती जीवनशैली के कारण कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक और दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है. इससे बचने के लिए इलाज के साथ बीमारी की रोकथाम पर भी ध्यान देना जरूरी है. उन्होंने लोगों से खानपान में सुधार करने, नियमित व्यायाम करने और स्वस्थ दिनचर्या अपनाने की अपील की.

ब्रजेश पाठक शनिवार, 10 अक्टूबर को द वीक मेटाबॉलिक हेल्थ समिट-2026 के उत्तर प्रदेश संस्करण में ‘बिल्डिंग ए हेल्दियर यूपी फॉर टुमॉरो: फ्रॉम विजन टू एक्शन’ विषय पर बोल रहे थे. उन्होंने मोटापा, असंतुलित खानपान, शारीरिक निष्क्रियता और मानसिक तनाव को स्वास्थ्य समस्याओं के प्रमुख कारणों में शामिल बताया.

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खानपान पर नियंत्रण और नियमित व्यायाम जरूरी

डिप्टी सीएम ने कहा कि लोगों को अपनी जरूरत के अनुसार भोजन करना चाहिए और कैलोरी की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स के अधिक सेवन से बचने की सलाह दी। उनके मुताबिक, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सक्रिय रहना जरूरी है. इसके लिए जिम जाना या कठिन व्यायाम करना अनिवार्य नहीं है. तेज कदमों से पैदल चलना, सीढ़ियां चढ़ना और घर के सामान्य काम करना भी फायदेमंद हो सकता है.

अस्पतालों में बचाव के उपायों की भी मिले जानकारी

ब्रजेश पाठक ने कहा कि अस्पतालों में केवल इलाज ही नहीं, बल्कि बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए. इसके लिए जागरूकता कर्मियों की तैनाती पर विचार किया जा सकता है. उन्होंने समाचार पत्रों, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली को लेकर अभियान चलाने पर जोर दिया. स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सुझाव मांगे और कहा कि जनस्वास्थ्य सुधारने के लिए उपयोगी सुझावों पर सरकार विचार करेगी.

डेंगू-मलेरिया रोकने के लिए जनभागीदारी जरूरी

डिप्टी सीएम ने इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की रोकथाम में लोगों की भागीदारी को जरूरी बताया. उन्होंने घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देने, साफ-सफाई रखने और मच्छरों को पनपने से रोकने की अपील की. कूलर और बेकार पड़े टायरों में जमा पानी नियमित रूप से साफ करने पर भी जोर दिया.

स्वस्थ यूपी के लिए विशेषज्ञों से मांगे सुझाव

ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही प्रदेश और देश के विकास में प्रभावी योगदान दे सकते हैं. उन्होंने समिट के आयोजकों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि नीति-निर्माताओं तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच संवाद से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा. कार्यक्रम में केजीएमयू की कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद समेत अन्य लोग मौजूद रहे.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 11 Oct 2026 11:40 AM (IST)
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