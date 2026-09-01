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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहसनपुर विधानसभा सीट पर AIMIM बिगाड़ेगी सपा का खेल? 2027 के चुनाव से पहले जानें सारे समीकरण

हसनपुर विधानसभा सीट पर AIMIM बिगाड़ेगी सपा का खेल? 2027 के चुनाव से पहले जानें सारे समीकरण

2022 में हसनपुर से बीजेपी के महेन्द्र खड़गवंशी विधायक बने. सपा ने मुखिया गुर्जर को टिकट दिया था. बसपा ने फिरेराम, AIMIM ने एहतेशाम रजा हाशमी और कांग्रेस ने आशिम शाबरी को प्रत्याशी बनाया था.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 01 Sep 2026 01:56 PM (IST)
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हसनपुर सीट की विधानसभा संख्या 42 है. अमरोहा जिले की सबसे बड़ी तहसील हसनपुर मानी जाती है. कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है. हसनपुर अपने साहित्य और शेरो शायरी के लिए भी मशहूर हैं. हसनपुर सीट पर कभी निर्दलीय, कभी बसपा तो कभी सपा की जीत होती रही है. बीते 2 चुनावों से बीजेपी लगातार इस सीट पर विधानसबा चुनाव जीत रही है.

2022 के विधानसभा चुनाव में हसनपुर से बीजेपी के महेन्द्र खड़गवंशी विधायक बने. सपा ने मुखिया गुर्जर को टिकट दिया था. बसपा ने फिरेराम, एआईएमआईएम ने एहतेशाम रजा हाशमी और कांग्रेस ने आशिम शाबरी को प्रत्याशी बनाया था. निर्दलीय उम्मीदवार सूरज भी चुनावी मैदान में थे.

हसनपुर विधानसभा सीट मुस्लिम, खड़गवंशी, गुर्जर और सैनी बाहुल्य सीट मानी जाती है. हसनपुर में एससी मतदाता भी 60 हजार के आसपास हैं.

2026 में एसआईआर के बाद हसनपुर विधानसभा सीट पर 3,45,904 मतदाचा बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में हसनपुर विधानसभा सीट पर 3,71,225 मतदाता थे. एसआईआर के बाद हसनपुर विधानसभा सीट पर 25,321 मतदाता घटे हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में हसनपुर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,20,135
2. सपा- 97,753
3. बीएसपी- 36,150
4. AIMIM- 4,972
5. निर्दलीय- 1,907
6. कांग्रेस- 1,734

2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हसनपुर विधानसभा सीट पर अच्छे अंतर से जीत दर्ज की. बीजेपी के महेन्द्र खड़गवंशी ने सपा के मुखिया गुर्जर को लगभग 23 हजार वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया. बीजेपी को 44.67 प्रतिशत और सपा को 36.35 फीसदी वोट मिले. दोनों ही दलों के बीच लगभग 8 फीसदी वोटों का अंतर रहा. बीजेपी ने खड़गवंशी समाज और सपा ने गुर्जर समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया था. बसपा को लगभग 36 हजार वोट मिले. इस सीट पर ओवैसी की पार्टी भी लगभग 5 हजार वोट ले गई. निर्दलीय उम्मीदवार ने हसनपुर में कांग्रेस से ज्यादा वोट लिए.

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को खड़गवंशी वोट एकतरफा मिला, जो कि लगभग 80 हजार की संख्या में है. बीजेपी के साथ सैनी, जाट समेत सामान्य वर्ग का वोट गया. बीजेपी को कुछ एससी वोट ही मिले लेकिन बसपा के मूल काडर से अलग हटकर.

2022 विधानसभा चुनाव में हसनपुर विधानसभा सीट पर सपा को मुस्लिम, गुर्जर और सैनी समाज का कुछ वोट मिला. हालांकि सपा हसनपुर में पूरा गुर्जर वोट नहीं ले पाई. फिर भी गुर्जर समाज का लगभग 60 प्रतिशत वोट सपा को गया. एससी वोट का कुछ मामूली हिस्सा सपा को मिला. सपा का लगभग 5 हजार मुस्लिम वोट ओवैसी की पार्टी ले गई. सपा को 2027 में इस सीट पर लगभग 83 हजार वोट मिले थे, उस समय सपा का प्रत्याशी मुस्लिम था. 2022 में सपा ने गुर्जर प्रत्याशी दिया तो उनका वोट 97 हजार तक पहुँच गया. हस

2022 विधानसभा चुनाव में बसपा हसनपुर विधानसभा सीट पर भी अपने मूल वोट को लेने में कामयाब दिखाई दी. इसीलिए बसपा को 36 हजार वोट मिल पाए.

2022 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया. बीजेपी ने अमरोहा लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की लेकिन हसनपुर में क्या हुआ.

2024 लोकसभा चुनाव में हसनपुर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,15,277
2. कांग्रेस-सपा गठबंधन- 76,514
3. बसपा- 43,186

2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने हसनपुर विधानसभा सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की. बीजेपी के कंवर सिंह तंवर ने कांग्रेस के दानिश अली को 39 हजार वोटों से हरा दिया. बीजेपी ने गुर्जर समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया था, इसलिए खड़गवंशी के साथ गुर्जर वोट भी बीजेपी के साथ चला गया. 2022 में लगभग 60 फीसदी गुर्जर वोट सपा की तरफ गया था. कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी होने के कारण कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम वोट ही मिल पाए. बीजेपी को ओबीसी में यादव छोड़कर पूरा वोट मिला. बीएसपी को एससी समाज में अपने मूल काडर का वोट मिल गया लेकिन बाकी एससी का वोट बीजेपी को गया.

2027 विधानसभा चुनाव में खड़गवंशी, गुर्जर और सैनी मतदाता हसनपुर में हार जीत तय करेंगे.

हसनपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. मुस्लिम- 1 लाख
2. खड़गवंशी- 82 हजार
3. एससी- 62 हजार
4. गुर्जर- 35 हजार
5. सैनी- 24 हजार
6. कश्यप- 8 हजार
7. प्रजापति- 7 हजार
8. क्षत्रिय- 3,500
9. ब्राह्मण- 2 हजार
10. जाट- 4 हजार
11. पाल- 3 हजार
12. त्यागी- 3 हजार
13. यादव- 2 हजार
14. अन्य- 10 हजार

हसनपुर सीट पर 1 लाख मुस्लिम मतदाता है. लेकिन ओबीसी का वोट लगभग 1 लाख 65 हजार की संख्या में है. जिसमें खड़गवंशी, सैनी और गुर्जर मतदाता सबसे ज्यादा हैं. एससी वोट लगभग 60 हजार के आसपास है, जिसमें से बीएसपी का काडर वाला वोट लगभग 50 हजार के आसपास है. सामान्य वर्ग के मतदाता बेहद कम संख्या में हैं. 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Amroha News Vishal Vishleshan
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