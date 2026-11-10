UP: अभ्युदय योजना से मुफ्त कोचिंग पा रहे युवा, 15 का प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर उपलब्ध करा रही है. आर्थिक अभाव अब प्रतिभाशाली युवाओं के सपनों की उड़ान में बाधा नहीं बनेगा.

समाज कल्याण विभाग की इस योजना के तहत प्रदेश के 157 केंद्रों पर 19,856 अभ्यर्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. निजी कोचिंग की महंगी फीस से राहत देते हुए सरकार युवाओं को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध करा रही है.

UPSC से लेकर नीट-JEE तक की तैयारी का मिल रहा अवसर

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत युवाओं को यूपीएससी, यूपीपीएससी, नीट, जेईई और एसएससी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है. अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में विषयवार पढ़ाई और परीक्षा के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इससे उन मेधावी विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिल रहा है, जो प्रतिभा और मेहनत के बावजूद आर्थिक कारणों से निजी कोचिंग संस्थानों तक नहीं पहुंच पाते थे.

सफलता की कहानियां बनने लगीं मिसाल

योजना के सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं. कानपुर में संचालित तीन अभ्युदय केंद्रों से अब तक 15 अभ्यर्थियों का जेईई मेंस, यूपीपीसीएस लेक्चरर और जूनियर असिस्टेंट समेत विभिन्न परीक्षाओं में चयन हो चुका है.

यह सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े लक्ष्य हासिल करने का सपना देखते हैं. योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए बेहतर मंच मिल रहा है.

आर्थिक रूप से कमजोर मेधावियों को आगे बढ़ाना लक्ष्य

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली युवाओं को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है.

सरकार का प्रयास है कि कोई भी युवा केवल आर्थिक अभाव के कारण अपने लक्ष्य से पीछे न रह जाए. योगी सरकार की इस पहल के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को अधिक सुलभ बनाने और युवाओं को आत्मनिर्भर भविष्य की ओर आगे बढ़ने का अवसर देने पर जोर दिया जा रहा है.

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