अमरोहा: अंतिम संस्कार के दौरान दो पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी-डंडे, 5 घायल

अमरोहा के तिगरी गंगा धाम में अंतिम संस्कार के दौरान दो पक्षों के बीच ऐसा विवाद हुआ कि देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे. अंतिम संस्कार में शामिल लोग अचानक हुई मारपीट से सहम गए और मौके पर भगदड़ मच गई.

घटना में पांच लोगों के घायल होने की जानकारी है, जबकि एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है. मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मामला गजरौला थाना क्षेत्र के तिगरी गंगा धाम का है. मंगलवार शाम करीब साढ़े चार बजे अमरोहा नगर और गजरौला क्षेत्र के फाजलपुर मोहल्ले से लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे.

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दो पक्षों में कहासुनी के बाद शुरू हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि इसी दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. इसके बाद लाठी-डंडों से मारपीट शुरू हो गई.

अचानक हुए इस संघर्ष से तिगरी गंगा धाम में अफरा-तफरी मच गई. वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला करते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार के बीच चिता से शव को हटाकर मारपीट शुरू हुई.

सोशल मीडिया पर चर्चा में घटना का वीडियो

घटना में घायल पांच लोगों का इलाज जारी है. इनमें एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है. मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है. पुलिस विवाद की वजह और मारपीट में शामिल लोगों की पहचान के साथ पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है. पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश जारी है. जल्द ही पूरे मामले को लेकर पुलिस द्वारा स्थिति साफ की जाएगी.

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