नोएडा प्रोटेस्ट मामले पर एक्शन में CJP, इन परिवारों से सौरव दास आज करेंगे मुलाकात

उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 13 अप्रैल 2026 को हुए लेबर प्रोटेस्ट का मामला एक बार फिर से गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने इस मामले को लेकर एक ट्वीट कर फिर से इसपर चर्चा को बढ़ावा दिया है. सौरव दास प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस एक्शन का शिकार हुए मजदूरों के परिवार से आज मिलेंगे.

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि वो आज उन परिवारों से मिलेंगे, जिन्हें अप्रैल 2026 में नोएडा में हुए लेबर प्रोटेस्ट के दौरान परेशान किया गया था. सौरव दास ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर ये जानकारी दी है.

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🚨Today, I will meet the families and friends of those who have been hounded and unfairly jailed by the UP government in connection with the April 2026 Noida Workers Protest.



Demanding fair wages and protesting against stagnant pay, inhuman long shifts is protected by the… — Saurav Das (@SauravDassss) September 15, 2026

सौरव दास ने एक्शन पर उठाए सवाल

सौरव दास ने लिखा, 'आज मैं उन लोगों के परिवारों और दोस्तों से मिलूंगा, जिन्हें अप्रैल 2026 में नोएडा में हुए मजदूरों के विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में UP सरकार ने परेशान किया और गलत तरीके से जेल में डाला.'

सौरव दास ने अपने पोस्ट में लिखा कि मजदूरों का सही वेतन की मांग करना और बिना बढ़े वेतन या अमानवीय रूप से लंबी शिफ्ट के खिलाफ विरोध करना संविधान के तहत एक अधिकार है.

क्या है मामला?

दरअसल, अप्रैल 2019 में नोएडा के औद्योगिक इलाकों में अपने वेतन बढ़ोतरी, ड्यूटी के लिए तय घंटे, ओवरटाइम का भुगतान जैसी मांग को लेकर फैक्ट्री मजदूरों ने प्रदर्शन किया था. 13 अप्रैल को चौथे दिन के प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था. इस दौरान पथराव, वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं थीं. पुलिस ने प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के साथ-साथ बल प्रयोग किया था.

इस घटना में कई लोग घायल भी हुए थे और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हुईं थीं. इसके बाद यूपी सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला लिया था और इसे1 अप्रैल से ही प्रभावी किया था.

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