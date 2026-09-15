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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा प्रोटेस्ट मामले पर एक्शन में CJP, इन परिवारों से सौरव दास आज करेंगे मुलाकात

नोएडा प्रोटेस्ट मामले पर एक्शन में CJP, इन परिवारों से सौरव दास आज करेंगे मुलाकात

नोएड में अप्रैल 2026 में हुए मजदूरों के प्रदर्शन का मामला एक बार फिर से चर्चा में हैं. CJP के मुख्य प्रवक्ता एस संबांध में पीड़ित मजदूरों के परिवार से मिलने वाले हैं. इसकी जानकारी ट्वीट कर दी.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 15 Sep 2026 11:35 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 13 अप्रैल 2026 को हुए लेबर प्रोटेस्ट का मामला एक बार फिर से गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने इस मामले को लेकर एक ट्वीट कर फिर से इसपर चर्चा को बढ़ावा दिया है. सौरव दास प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस एक्शन का शिकार हुए मजदूरों के परिवार से आज मिलेंगे. 

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि वो आज उन परिवारों से मिलेंगे, जिन्हें अप्रैल 2026 में नोएडा में हुए लेबर प्रोटेस्ट के दौरान परेशान किया गया था. सौरव दास ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर ये जानकारी दी है. 

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सौरव दास ने एक्शन पर उठाए सवाल

सौरव दास ने लिखा, 'आज मैं उन लोगों के परिवारों और दोस्तों से मिलूंगा, जिन्हें अप्रैल 2026 में नोएडा में हुए मजदूरों के विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में UP सरकार ने परेशान किया और गलत तरीके से जेल में डाला.'

सौरव दास ने अपने पोस्ट में लिखा कि मजदूरों का सही वेतन की मांग करना और बिना बढ़े वेतन या अमानवीय रूप से लंबी शिफ्ट के खिलाफ विरोध करना संविधान के तहत एक अधिकार है. 

क्या है मामला?

दरअसल, अप्रैल 2019 में नोएडा के औद्योगिक इलाकों में अपने वेतन बढ़ोतरी, ड्यूटी के लिए तय घंटे, ओवरटाइम का भुगतान जैसी मांग को लेकर फैक्ट्री मजदूरों ने प्रदर्शन किया था. 13 अप्रैल को चौथे दिन के प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था. इस दौरान पथराव, वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं थीं. पुलिस ने प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के साथ-साथ बल प्रयोग किया था.

इस घटना में कई लोग घायल भी हुए थे और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हुईं थीं. इसके बाद यूपी सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला लिया था और इसे1 अप्रैल से ही प्रभावी किया था.  

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 15 Sep 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Noida Protest CJP Saurav Das
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