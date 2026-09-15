यूपी में UCC पर गृह मंत्री से चर्चा! सीएम योगी की अमित शाह से मुलाकात आज

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में समान नागरिक कानून संहिता के ड्राफ्ट को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA शासित राज्यों में वर्ष 2029 से पहले यूसीसी लागू हो जाएगा.

अब इसके संदर्भ में सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन 3 में अमित शाह के साथ मुलाकात कर सकते हैं इस बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में UCC लागू करने की संभावनाओं पर बातचीत होने की संभावना है.

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UCC के ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित होने कमेटी के मसौदा भी फाइनल हो सकता है. यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है लिहाजा यहां UCC लागू करने की तैयारी शुरू होने की प्रबल संभावना है.

बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे. वह दोपहर 12:30 बजे कर्तव्य भवन में यमुना नदी के मुद्दे पर आयोजित बैठक में हिस्सा लेंगे.