गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में UCC पर गृह मंत्री से चर्चा! सीएम योगी की अमित शाह से मुलाकात आज

यूपी में UCC पर गृह मंत्री से चर्चा! सीएम योगी की अमित शाह से मुलाकात आज

गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी शासित राज्यों में साल 2029 से पहले यूसीसी लागू करने का ऐलान किया है. इस ऐलान के बीच सीएम योगी और अमित शाह की आज मुलाकात होनी है.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 15 Sep 2026 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में समान नागरिक कानून संहिता के ड्राफ्ट को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA शासित राज्यों में वर्ष 2029 से पहले यूसीसी लागू हो जाएगा. 

अब इसके संदर्भ में सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन 3 में अमित शाह के साथ मुलाकात कर सकते हैं  इस बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में UCC लागू करने की संभावनाओं पर बातचीत होने की संभावना है.

लोहिया ट्रस्ट से शिवपाल को अखिलेश ने क्यों हटाया? ये है असली वजह!

UCC के ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित होने कमेटी के मसौदा भी फाइनल हो सकता है. यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है लिहाजा यहां UCC लागू करने की तैयारी शुरू होने की प्रबल संभावना है.

बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे. वह दोपहर 12:30 बजे कर्तव्य भवन में  यमुना नदी के मुद्दे पर आयोजित बैठक में हिस्सा लेंगे.

Published at : 15 Sep 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath UCC UP NEWS Up Politics AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोहिया ट्रस्ट से शिवपाल को अखिलेश ने क्यों हटाया? ये है असली वजह!
लोहिया ट्रस्ट से शिवपाल को अखिलेश ने क्यों हटाया? ये है असली वजह!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand Election: यमुनोत्री में हर बार बदला विधायक, 2027 में किसका होगा पलड़ा भारी?
यमुनोत्री में हर बार बदला विधायक, 2027 में किसका होगा पलड़ा भारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चार दिव्यांग बच्चों का दर्द देख पसीजा दिल, CM योगी ने बदल दी जिंदगी
चार दिव्यांग बच्चों का दर्द देख पसीजा दिल, CM योगी ने बदल दी जिंदगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पीलीभीत में करोड़ों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप, DM ने बैठाई जांच
पीलीभीत में करोड़ों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप, DM ने बैठाई जांच
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत सरकार के एक्शन पर झुका मेटा, बच्चों से जुड़ी A to Z जानकारी देने पर राजी
भारत सरकार के एक्शन पर झुका मेटा, बच्चों से जुड़ी A to Z जानकारी देने पर राजी
पंजाब
'पंजाब में 80% ड्रग सप्लाई BJP की सरकार...', केजरीवाल का बड़ा आरोप
'पंजाब में 80% ड्रग सप्लाई BJP की सरकार...', केजरीवाल का बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा का दलित महासम्मेलन आगरा से शुरू क्यों? जानें अखिलेश यादव का प्लान
सपा का दलित महासम्मेलन आगरा से शुरू क्यों? जानें अखिलेश यादव का प्लान
इंडिया
IPS बुशरा के इंशाअल्लाह कहने पर बवाल, महुआ बोलीं- 'मुस्लिम अधिकारी को...'
IPS बुशरा के इंशाअल्लाह कहने पर बवाल, महुआ बोलीं- 'मुस्लिम अधिकारी को...'
बॉलीवुड
'मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं', दिशा सालियान मामले में आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
'कभी दिशा सालियान से नहीं मिला', आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
इंडिया
कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार का दावा, 'ट्रंप ने हमारी नकल की'
कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार का दावा, 'ट्रंप ने हमारी नकल की'
बिहार
पटना में दारोगा अभ्यर्थियों का CM आवास मार्च, हंगामे के आसार
पटना में दारोगा अभ्यर्थियों का CM आवास मार्च, हंगामे के आसार
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget