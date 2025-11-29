अमित और शुभम का धनंजय सिंह के साथ वीडियो, 9777 नंबर वाली गाड़ी, समझें नशीले कफ सिरप का मामला

प्रतिबंधित कोडीन मिक्स कफ सिरप सप्लाई करने वाले शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा की पूर्वांचल के कई नेताओं से करीबी की बात सामने आई है. जानकारी के अनुसार शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा की पूर्वांचल के दो बड़े बाहुबली नेताओं के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

सोशल मीडिया र कई सारे वीडियो में धनंजय सिंह दिख रहे हैं, इस मामले में अन्य आरोपी शुभम जायसवाल की भी धनंजय सिंह के साथ फोटो वायरल हुई है. बताया जा रहा है कि शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा साल में दो बार दुबई और पटाया की सैर कर चुके हैं. सोशल मीडिया पर अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल की दुबई सफारी की तस्वीर भी सामने आ चुकी है.

जौनपुर का रहने वाला अमित सिंह टाटा आने वाले पंचायत चुनावों में ब्लॉक प्रमुख बनने की तैयारी में था. सूत्र बताते हैं कि 5 लाख के बदले 20-22 लाख रुपये के मुनाफे को देख अमित सिंह टाटा शुभम जायसवाल का पार्टनर बना था. यूपी एसटीएफ की गई पूछताछ में अमित सिंह टाटा ने राज कुबला है. बताया धनबाद की देव कृपा मेडिकल एजेंसी और वाराणसी में श्री मेडिकल अमित सिंह टाटा की फर्म लेकिन काम शुभम जायसवाल और उसकी टीम देखती थी. बांग्लादेश तक कफ सिरप की तस्करी में नकद लेनदेन सबसे ज्यादा था. हवाला के जरिए शुभम और अमित करोड़ों का लेन देन कर रहे थे. यूपी एसटीएफ की मामले में पूछताछ जारी है.

जानकारी ये भी मिल रही है कि शुभम जायसवाल दुबई भाग चुका है. शुभम और अमित सिंह टाटा झारखंड में फर्म बनाकर पूरे देश में कोडिन युक्त कफ सिरप की सप्लाई कर रहे थे. शुभम जायसवाल की शैली ट्रेडर्स कोडीन मिक्स कफ सिरप Phensedyl की सुपर स्टॉकिस्ट थी. Phensedy बनाने वाली Abott कंपनी ने दवा बिक्री में फर्जीवाड़े की वजह से प्रोडक्शन बंद किया था. इस पूरे देश में Phensedyl के 5 Super Stockist में 2 फर्म शुभम जायसवाल के सिंडिकेट की थी.

यूपी एसटीएफ ने शुभम जायसवाल के लिए लकु आउट नोटिस किया जारी

शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा के नेटवर्क से ही झारखंड से बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में कफ सिरप सप्लाई हो रही थी. यूपी एसटीएफ ने शुभम जायसवाल के लिए लकु आउट नोटिस जारी किया है. सूत्र बता रहे हैं कि दुबई में बैठे शुभम जायसवाल ने वाराणसी से लेकर मुंबई, दुबई तक करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है.

शुभम जायसवाल की भी धनंजय सिंह के साथ फोटो वायरल

अमित सिंह टाटा को शुभम जायसवाल ने दो बार दुबई और पटाया की सैर करवाई है. जिस गाड़ी से अमित टाटा की गिरफ्तारी हुई है उस गाड़ी के नम्बर को लेकर भी चर्चा गर्म है. ये नम्बर पूर्वांचल के एक बाहुबली नेता के काफिले में होता है. हालांकि इस मामले को लेकर नाम उछल रहे धनंजय सिंह ने सफाई जरूर दी है लेकिन सवाल जारी है और विपक्ष इस पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है. शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा की पूर्वांचल के दो बड़े बाहुबली नेताओं के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. एक वीडियो में सैयद राजा से बीजेपी एमएलए सुशील सिंह अमित सिंह टाटा को बता रहे अपना छोटा भाई, दूसरे वीडियो में धनंजय सिंह बता रहे अमित टाटा को अपना छोटे भाई. शुभम जायसवाल की भी धनंजय सिंह के साथ फोटो वायरल है.

9777 गाड़ी सीरीज का काफिला भी चर्चा में

सूत्रों के अनुसार जौनपुर का रहने वाला अमित सिंह टाटा आने वाले पंचायत चुनावों में ब्लॉक प्रमुख बनने की तैयारी में था. यूपी एसटीएफ की गई पूछताछ में अमित सिंह ने कुबला धनबाद की देव कृपा मेडिकल एजेंसी और वाराणसी में श्री मेडिकल अमित सिंह टाटा की फर्म लेकिन काम शुभम जायसवाल और उसकी टीम देखती थी. अमित सिंह टाटा के फेसबुक पेज पर दर्जनों रील हैं, जिसमें धनंजय सिंह के साथ, काफिले में चलते हुए 9777 सीरीज की गाड़ियां भी हैं. इन सोशल मीडिया की रील में अमित टाटा धनजंय सिंह और सुशील सिंह के साथ दिख रहा है. इसमें 9777 गाड़ी सीरीज का भी काफिला है, इसी नम्बर की गाड़ी से अमित टाटा भी चलता था.

एक युवक की मारपीट का वीडियो भी है वायरल

अमित सिंह टाटा का शुभम जायसवाल के साथ एक वीडियो भी वायरल है. इस वीडियो में अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल साथियों के साथ एक युवक की मारपीट करते नजर आ रहे हैं. यह वायरल वीडियो वाराणसी के रोहनिया का बताया जा रहा, कुर्सी पर बैठा हुआ काले कपडे में आदमी अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल है.