मेरठ में खौफनाक कांड! पिता और सौतेली मां ने कर दी बेटी की हत्या, चुपचाप किया अंतिम संस्कार

उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, यहां गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाली 12वीं की छात्रा खुशबु की संद्गिध रूप से मौत हो गयी. पिता और सौतेली मां ने चुपचाप उसका बृजघाट पर अंतिम संस्कार कर दिया. पड़ोसियों की सूचना पर पहुंचे ननिहाल पक्ष ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी. जिस पर पुलिस ने पिता और सौतेली मां को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि पुलिस की पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म क़ुबूल कर लिया है और तकिए से मुंह दबाकर हत्या की बात क़ुबूल की है. फिलहाल पुलिस ने फोरेंसिक टीम और एक्सपर्ट्स की मदद से पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, भावनपुर थाना क्षेत्र के गोकुलधाम सोसाइटी में कपिल परिवार के साथ रह रहा था. मंगलवार को उसकी बड़ी बेटी खुशबु जोकि 12वीं की छात्रा थी. उसकी संदिग्ध रूप से मौत हो गयी.आनन-फानन में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया. पड़ोसियों ने हापुड में ननिहाल को सूचना दी तो उन्हें शक और हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने हत्या की बात क़ुबूल कर ली.सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि आरोपी की जांच की जा रही है. फोरेंसिक टीम घर से सैंपल जुटा रही है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी.

2017 में आरोपी पिता ने की थी दूसरी शादी

मृतक खुशबु के मामल भूपेन्द्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने बहन प्रीति की शादी 2006 में कपिल के साथ ही थी, उनके दो बच्चे खुशबु और एक छोटा बेटा था. 2017 में बहन प्रीति की मौत हो गयी. जिसके कुछ समय बाद कपिल ने दूसरी शादी कर ली. उन्हें अंदाजा नहीं था कि उसके बहन के बच्चों के साथ ऐसा सुलूक होगा.

सगे पिता द्वारा अपनी बेटी की हत्या की बात से पूरे इलाके में हडकंप है. परिजनों के मुताबिक खुशबु ने कुछ दिनों पहले मामा से यहां से ले जाने के लिए भी कहा था. लेकिन अब काफी देर हो चुकी है.

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